Boxspringbett Welcon Rockstar mit 1000 Federn kaufen

Auf Grund der großen Nachfrage rüstet der Boxspringbetten-Hersteller Welcon das Boxspringbett Welcon Rockstar optional jetzt auf eine höhere Anzahl Federn auf.1000 Federn für die Matratze bei Boxspringbetten sind durch Beratungsgespräche in diversen Bettengeschäften oftmals in den Köpfen der Kunden verankert und ein vermeintliches Qualitätsmerkmal. Der Bettenhersteller Welcon aus Giesen bei Hildesheim / Hannover setzte bisher bei 180x200 cm Bettgröße auf 840 Federn, was eine Federzahl von 233 pro Quadratmeter bedeutet. Im Standard wird diese Ausführung so weiter bestehen bleiben und nur auf Wunsch kann die Anzahl der Federn im Boxspringbett um 100 Taschenfedern pro m² auf 333 Federkerne erhöht werden. Auf der Bettgröße 180x200 cm sind das insgesamt über 1000 (genau 1198) Federn, welche für eine punktgenaue Druckentlastung sorgen.Realisiert werden kann diese Option allerdings nur durch den Einsatz kleinerer Federn als im Standard, da die Bettgröße 180x200 bereits voll mit Federn bestückt ist, so dass bei gleicher Federgröße keine zusätzliche Feder bzw. TTF oder Taschenfeder in das Bett hineinpassen würde. So wird bei der Option 1000 Federn der Federdurchmesser verringert, um die höhere Anzahl an Federn überhaupt auf der Liegefläche platzieren zu können.Mit <a href="www.boxspringbettenshop24.de">Option 1000 Federn beim Boxspringbett Rockstar</a> sind auch die Größen 140x200, 140x210, 140x220, 160x200, 160x210, 160x220, 180x200, 180x210, 180x220, 200x200, 200x210, 200x220, 210x200, 210x210, 210x220, 220x200, 220x210 und 220x220 lieferbar.Die Option 1000 Federn gilt für den Härtegrad 1, 2, 3, 4 und 5 und kann optional auch in den Untergestellen vom Boxspringbett Rockstar realisiert werden.Geliefert wird das Boxspringbett Rockstar frei Haus nach Aachen, Aalen, Albstadt, Aschaffenburg, Augsburg, Aurich, Bad-Segeberg, Baden-Baden, Bad Homburg, Bad Kreuznach, Bad Nauheim, Bamberg, Bautzen, Bayreuth, Bergisch-Gladbach, Berlin, Bingen, Bitburg, Bielefeld, Böblingen, Bochum, Bonn, Bottrop, Brandenburg, Braunschweig, Bremen, Bremerhaven, Celle, Chemnitz, Coburg, Cottbus, Crailsheim, Cuxhaven, Darmstadt, Deggendorf, Delmenhorst, Dessau, Dortmund, Dresden, Duisburg, Düsseldorf, Eisenach, Emden, Erfurt, Erlangen, Essen, Esslingen, Euskirchen, Flensburg, Forchheim, Forst, Frankenthal, Frankfurt (Oder), Frankfurt-Eckenheim, Frankfurt, Freiburg, Freudenstadt, Friedrichshafen, Fulda, Fürth, Garmisch-Partenkirchen, Gelsenkirchen, Gera, Gießen, Göttingen, Greifswald, Hagen, Halle, Hamburg, Hameln, Hamm, Hanau, Hannover, Heidelberg, Heidenheim, Heilbronn, Herne, Herrenberg, Hildesheim, Homburg, Hof, Hunsrück, Ingelheim, Ingolstadt, Iserlohn, Jena, Kaiserslautern, Karlsfeld, Karlsruhe, Kassel, Kempten, Kiel, Kleve, Koblenz, Köln, Konstanz, Krefeld, Landau, Landshut, Leipzig, Leverkusen, Limburg, Lippstadt, Linz, Lübeck, Lüdenscheid, Ludwigsburg, Ludwigshafen, Lüneburg, Magdeburg, Mannheim, Marburg, Mayen, Memmingen, Minden, Moers, Mönchengladbach, Muelheim adR, München, Münster, Neubrandenburg, Neu-Isenburg, Neumarkt/Nbg., Neunkirchen, Neuss, Neustadt, Neuwied, Nordhorn, Nürnberg, Nürnberg, Oberhausen, Oelde, Offenbach, Offenburg, Oldenburg, Osnabrück, Paderborn, Passau, Pforzheim, Plauen, Potsdam, Ravensburg, Recklinghausen, Regensburg, Remscheid, Reutlingen, Rheine, Rodgau, Rosenheim, Rostock, Saalfeld, Saarbrücken, Saarlouis, Salzgitter, Schleswig, Schwabach, Schwandorf, Schweinfurt, Schwerin, Siegburg, Siegen, Sigmaringen, Sindelfingen, Sinsheim, Speyer, Solingen, Starnberg, Straubing, Stralsund, Stuttgart, Suhl, Tegernsee, Traunstein, Trier, Trittau/Mölln, Tübingen, Ulm, Unna, Villingen-Schwenningen, Waiblingen, Weiden, Weimar, Wesel, Wetzlar, Wiesbaden, Wissmar, Witten, Wolfsburg, Worms, Wupertal, Wuppertal, Würzburg, Wilhelmshaven und Zwickau. Desweiteren liefern wir derzeit Boxspringbetten auch frei Haus nach Österreich und in die Schweiz.Die Beratungshotline der Firma Welcon ist rund um die Uhr unter 05121/779132 erreichbar. Weiterführende Informationen zum Boxspringbett Rockstar finden Sie unter folgendem Link: <a href="www.boxspringbettenshop24.de"> www.boxspringbettenshop24.de</a>



Bildinformation: Boxspringbett Welcon Rockstar mit 1000 Federn kaufen