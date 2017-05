Embedded-PC als Kommunikations-Controller !

(fair-NEWS)

- Intel® i5-4570 dual-core 2.7 GHz CPUIntel® Celeron® G1820 2.2 GHz CPU- 24 x digitale E/A- 8 x COM- 2 x 3.5“ HDDs- lüfterfrei von -20°C ~ 55°C- VGA, DVI-D, Gb-LAN, USB- Full-size PCIe Mini für Erweiterungen- MIL-STD-810G 514.6C-1Mit dem neuen Embedded-PC, Modell ITCS-100-H81, bietet COMP-MALL einen leistungsstarken Box-PC mit 24 digitalen E/A- und 8 COM-Schnittstellen. Als Kommunikations-Controller dient das Modell ITCS-100-H81 als MMI (Machine to Machine Interface) zur maschinenübergreifenden und -internen Kommunikation zwischen Gateway und Signalquelle oder Aktoren. Erzeugte Daten werden kategorisiert, ausgewertet, interpretiert und verarbeitet in automatischer Abfolge. Die softwareseitige Kommunikation erfolgt dann meist über Modbus, TCP/IP, Profibus/Profinet, EtherCAT, Sercos, DeviceNet, etc. Anwendungen finden sich in der Automatisierungstechnik, Prüftechnik, Produktion, IOT, Gebäudemanagement, auch zur Ansteuerung von Antrieben, Ventilen, Schaltern, Bandanlagen, Leitsystem u.a.Das lüfterfreie Modell ITCS-100-H81 basiert auf dem Intel® Core i5-4570 dual-core 2.7 GHz Prozessor oder Intel® Celeron® G1820 2.2 GHz Prozessor, Intel® H81 Chipsatz, bis 32 GB DDR3 SO-DIMM, 2 GB Flash und 2 x 3,5“ 6Gb/s HHDs. Unterstützt werden u.a. Win 8/8E oder Win 7/7E.Als Schnittstellen besitzt das Modell ITCS-100-H81: 4 x RS-232, 4 x RS-422/485, 24 x digitale E/A, 2 x PCIe GbE, 2 x USB 2.0, VGA, DVI-D, PS/2 und Audio. Ein TPM Chip bietet grundlegende Sicherheitsfunktionen.Erweiterung bietet ein full size Mini PCIe Steckplatz z.B. für eine Video Karte oder das modulare I/O Interface „E-Window“. Dieses ermöglicht Systemintegratoren mittels zusätzlicher Erweiterungsmodule wie GbE LAN, 3G, CCLink, Profibus DP oder EtherCAT flexibel und einfach auf Applikationsanforderungen einzugehen.Zur besseren Übersicht wird an der Frontseite der Status der digitalen E/A und COM Schnittstellen angezeigt.Der große Temperaturbereich von -20°C bis 55°C, die Stoß- und Vibrationsfestigkeit gemäß MIL-STD-810G und die weite Spannungsversorgung von 9-36VDC vereinfachen die Integration in eine Anlage.Das Metallgehäuse gewährt guten Schutz vor Oxidation, Korrosion, Stoß und Staub. Die Abmessungen betragen 310x200x120 mm.Mehr unter www.comp-mall.de/datenblatt/201705_ITCS-100-R10.pdf Durch das COMP-MALL Individualisierungs-Konzept für kleine bis große Stückzahlen, können für das Modell ITCS-100-H81 Anpassungen nach Kundenwunsch vorgenommen werden. Das Produkte ist langzeitverfügbar und durch das individuelle Versorgungs-/EOL-Management sowie Direktlieferung, Vorhaltungs-/Abruflager wird Mehrwert generiert und die Kosten können gesenkt werden.COMP-MALL bietet weitere Box PC’s unter: www.comp-mall.de/Embedded-PC-und-Computer.html



Bildinformation: Modell ITCS-100-H81