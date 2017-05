Bluetooth-4.0-Fitness-Armband mit Blutdruck- und Herzfrequenz-Messung, IP67

(fair-NEWS)

So hält man sich fit: Mit dem neuen <a href="https://www.pearl.ch/ch-nc-4029-universelle-sport-artikel.shtml">Fitness-Begleiter</a> von <a href="www.newgen-medicals.ch/">newgen medicals</a> misst man seine sportliche Aktivität für ein effektiveres Training.Fitness-Daten im Blick: Schritte, zurückgelegte Strecke und verbrauchte Kalorien werden auch dem Display abgelesen. So sieht man sofort, was man beim Sport geleistet hat.Auf das Herz hören: Bei optimaler Herzfrequenz ist das Training besonders effektiv. Der Puls-Sensor liefert dafür exakte Messwerte in Echtzeit. Dank Blutdruck- und Blut-Sauerstoff-Messung weiss man auf einen Blick, wann die ideale Belastung erreicht ist.Bequem zum Trainingserfolg: Die Fitness-Daten lassen sich per Gratis-App vom Armband auf das Android-Smartphone, iPhone oder iPad übertragen. Der persönliche Trainings-Fortschritt lässt sich durch die Auswertung der Daten und dem Vergleich verschiedener Tage analysieren.Für mehr Komfort bei der Bedienung des Mobilgeräts sorgt der Fernauslöser für die Smartphone-Kamera. Dank Wecker, Stoppuhr & Co. ist der Fitness-Helfer der ideale Begleiter.- Bluetooth-4.0-Fitness-Armband für effektives Training- Grosses OLED-Display: 2,1 cm (0,86")- Einfache Bedienung per Touch-Button- Fitness-Funktionen: zählt Schritte, Distanz und Kalorienverbrauch, Trink- und Bewegungs-Erinnerung- Bequeme Messung von Blutdruck und Herzfrequenz: kein Stauen von Blut, optischer Sensor misst Pulswellenlaufzeit- Misst Blut-Sauerstoffgehalt: ideale Trainings-Intensität einfach ermitteln- Schlaf-Modus: zeichnet den Schlaf auf und analysiert per App, wie lange und wie gut Sie schlafen- Extras: Fernauslöser für Smartphone-Kamera, Wecker, Stoppuhr, Anzeige von Uhrzeit und Datum- Gratis-App für Smartphone und Tablet-PC mit iOS ab 8.0 und Android ab 4.4, erhältlich im App Store und bei Google Play: für Einstellungen, Auswertungen und Diagramme- Datenspeicher für bis zu 23 Tage- Staub- und wasserdicht: IP67- Stromversorgung: integrierter LiPo-Akku mit 85 mAh für 72 Stunden Laufzeit, 7 Tage Stand-by, lädt per USB-Lade-Clip- Masse: 240 x 19 x 11 mm, Gewicht: 19 g- Fitness-Armband inklusive USB-Ladeclip und deutscher AnleitungPreis: CHF 66.95 statt empfohlenem Herstellerpreis von CHF 134.95Bestell-Nr. NX4351Zum <a href="https://www.pearl.ch/ch-a-NX4351-4029.shtml?vid=016">Bluetooth-4.0-Fitness-Armband mit Blutdruck- und Herzfrequenz-Messung</a>



Bildinformation: Bluetooth-4.0-Fitness-Armband mit Blutdruck- und Herzfrequenz-Messung, IP67