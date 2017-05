Erfolg entsteht im Kopf

(fair-NEWS)

Viele Menschen träumen ein Leben lang vom großen Erfolg? Das kann ganz unterschiedlich aussehen. Doch wie kommt man zu Erfolg? Wo liegt das Geheimnis? Oder ist Erfolg einfach Zufall?Das Wörtchen Erfolg kann für jeden etwas anderes heißen. Die Einen definieren Erfolg mit einer guten Position am Arbeitsplatz, in der sie etwas zu sagen haben. Chef muss man sein. Die anderen sehen sich erfolgreich, wenn Sie in Ihrem Job etwas erreichen. Forschung und neue Entwicklungen sind Ihr Ziel. Wieder andere wollen einfach nur viel verdienen. Erfolg, heiß Geld, heißt Unabhängigkeit. Was Erfolg ist, muss jeder für sich selbst wissen. Doch wie man dahin kommt, ist fast immer gleich. Es fängt bei jedem selbst an – und zwar im Kopf!Erfolg muss man wollen! Und zwar wirklich! Jetzt wird jeder sagen: Ja klar, will ich ja. Klappt trotzdem nicht! - FALSCH! Es geht so. Man muss vorstellen, was man erreichen will! Also ein klares Bild im Kopf haben! Bilder sind der Schlüssel zum Unterbewusstsein! Herr Maier möchte finanziell unabhängig sein? Wie stellt er sich das jetzt als Bild vor? Das geht kaum. Die Lösung ist: Ziele in konkreten Bildern zusammenzufassen? Z.B. ein Einfamilienhaus. Das ist ein reelles Ziel, das man erreichen kann.Erst wenn man sein Ziel verinnerlicht hat, kommt der Weg dahin. Doch das meiste ist schon geschafft. Immer mehr Arbeitnehmer schaffen sich ein zweites Einkommen. So werden Sie nach und nach unabhängiger – und zwar nicht nur finanziell. Wie es geht erfahren Interessenten bei CSI Consulting. Das Unternehmen gibt es bereits seit 1989. Das Unternehmen hat schon vielen Neueinsteigern zu einem erfolgreichen Nebeneinkommen verholfen. Infos unter http://sicher-geldverdienen.eu/