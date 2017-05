Italienisch lernen Aachen, leicht gemacht.

(fair-NEWS) Fremde Sprachen lernen sich nicht von allein, auch nicht Italienisch. Dabei wünschen sich viele, diese einzigartige Sprache in ihren Einzelheiten beherrschen zu können. Italienisch lernen leicht gemacht ist aber dennoch Programm und möglich. Italienischlernen24.de ist der Schlüssel zum italienischen Glück.



Gründe, Italienisch zu lernen, gibt es viele. Vielleicht soll schon gelerntes Italienisch wieder aufgefrischt werden, um eine korrekte italienische Konversation führen zu können, vielleicht wollen Italienliebhaber das Land mit ganzer Kultur genießen. Geschäftsleute fahren gut, wenn Sie eine korrekte italienische Konversation mit tadelloser italienischer Phonetik führen können. Wer sich für das Italienischlernen bei italienischlernen24.de entscheidet, hat auf jeden Fall eine Lernmethode gefunden, die sich wirklich mit "Italienisch lernen leicht gemacht" beschreiben lässt.



Vokabeln lernen, Grammatik einstudieren und überhaupt die Besonderheiten der Sprache kennenlernen sind die wesentlichen Bausteine, um später eine richtige italienische Konversation führen zu können. Damit sich die Sprache wirklich authentisch anhört, ist vor allem die italienische Phonetik von größter Wichtigkeit. Die italienische Phonetik macht die Sprache erst zu dem was sie ist: einzigartig. Stimmt dieser Aspekt nicht, so wirkt die Sprache lieblos und würdelos gesprochen.



Das Besondere an italienischlernen24.de ist die persönliche Betreuung. Anfänger wie Fortgeschrittene arbeiten nicht anonym online, sondern werden von Paola Blume, der Initiatorin des Portals begleitet. Sie kümmert sich seit vielen Jahren um das Italienisch Lernen in Aachen als Dozentin an der dortigen VHS. Italienisch lernen in Aachen ist natürlich vorteilhaft für alle, die in der Region leben. Aber auch deutschlandweit arbeitet Paola Blume per Telefon oder Skype mit ihren Schülerinnen und Schülern zusammen. Diese direkte und intensive Zusammenarbeit ist besonders wichtig, um die italienische Phonetik richtig zu trainieren. Natürlich sind beim direkten Kontakt auch die besten Möglichkeiten gegeben, individuelle Probleme und Fragen klären. Anders, als bei anderen Angeboten, die nur ein Hörbuch "Italienisch Lernen" anbieten, können individuelle Fragen gestellt werden und die Schwächen jedes einzelnen Schülers berücksichtigt werden.



Der direkte Kontakt zu Paola Blume ist auch gleichzeitig Gegenkontrolle, denn anders als bei einem Hörbuch "Italienisch Lernen", kann Frau Blume den Lernerfolg erkennen und gleich kommentieren. Sollten noch grobe Fehler vorliegen, kann sie hier ganz gezielt eingreifen und wertvolle Tipps geben. Es geht natürlich nicht nur um die korrekte Aussprache, sondern auch um das Beherrschen in Wort und Schrift. Das gesamte Lernkonzept, das hinter italienischlernen24.de steckt, arbeitet auf ein Gesamtpaket hin, das bereits in drei Monaten einen Grundwortschatz ermöglicht und damit das Niveau A2 des gemeinsamen europäischen Referenzrahmens erfüllt.



Das Angebot von Paola Blume richtet sich an alle Interessierten der italienischen Sprache: an den blutigen Anfänger genauso wie an fortgeschrittene Schüler. Trainer, die selbst unterrichten, können beispielsweise ihre italienische Phonetik kontrollieren lassen und auch den letzten Schliff bei der italienischen Konversation bekommen, damit sie die Sprache ihren eigenen Schülern unmittelbar und korrekt weiter vermitteln können.

Die Leistungen von Paola Blume übersteigen die von konventionellen Lernprodukten und Hörbüchern "Italienisch Lernen" bei weitem, sind preislich aber dennoch höchst attraktiv. Einen Überblick über die Leistungen im Einzelnen und die Kosten gibt es direkt unter italienischlernen24.de.