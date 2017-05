Das blaue Wunder von Oceano

Pressemitteilung von Oceano Meerzeit

Web-Relaunch mit Tiefgang - eintauchen ins neue „look and feel“

(fair-NEWS) 15.05.2017 Mit dem Relaunch des Internetauftritts von OCEANO MEERZEITREISEN erscheint die Faszination Whale Watching im glanzvoll neuen Gewand. Klares Design in Kombination mit Großformat-Fotos, eindrucksvollen Videos und viel interessanten Zusatzinfos machen die Seite des Reisveranstalters jetzt noch attraktiver. Mit der Neuauflage ist der Auftritt nun auch Smartphone- und Tablet-kompatibel. Ganz neu im Angebot und zweifellos etwas Besonderes: Reiseangebote können jetzt nach Walarten sortiert werden.







Tiefseeblau, meeresgrün, Wale zum Anfassen nah und Weitblick auf das Meer – allein die neuen Großformat-Fotos der Internetseite www. oceano-whalewatching.com sind eine Einladung, sich ein wenig näher auf den Seiten umzusehen. Dank neuer Programmierung kann das nun auch jeder, der mit Smartphone oder Tablett unterwegs ist. „Faszination Whale Watching“ lautet einer der Slogans - dass die Meeressäuger hier im Mittelpunkt stehen, wird schnell klar. Es geht aber auch um „Auszeit pur“ und darum „sich berühren zu lassen“ und zwar mit Respekt. „Respekt ist uns sehr wichtig an Land und im Wasser: Das respektvolle Whale Watching, der Respekt für unsere Gäste und auch der Respekt für den Planeten“, wie Geschäftsführerin Susanne Braack erläutert. Dabei spielt auch stets der Gedanke der Bildungsarbeit eine Rolle. OCEANO ermuntert und ermächtigt Menschen dazu, einen Beitrag zum Schutz der Meere und ihrer Bewohner zu leisten. Eine erste Anregung dazu sind die „Tu-Was-Tipps“, die Besucher der Website nun unter der Rubrik „Leitbild“ herunterladen können.







„Wir können mehr als Meer“



Ein ganz besonderes Feature im Rahmen des Relaunches ist sicher die Sortierung der Angebote nach den jeweiligen Lieblingsmeeressäugern. Wer beispielsweise Blauwale erleben möchte, erhält nun mit einem Klick die entsprechenden Reisen auf einen Blick angezeigt. Beachtenswert ist auch die Informationstiefe der Internetseite. So ergänzen vielfältige Artikel über die Meeressäuger das Profil, unter „News“ kann man einiges und nicht nur alltägliches über sie erfahren.



Aber OCEANO MEERZEIT kann mehr als Meer. Neben dem Erlebnis der Meeressäuger weltweit, finden sich auch Angebote zum Thema Entspannung und Achtsamkeit. Life Balance – wer hier mitreist, erhält auf der Kanarischen Insel La Gomera ein Vitalitätspaket für Körper, Geist und Seele.







Wer vorerst nur virtuell mitreisen möchte, kann dies über den Direktlink zum Blog www.mitdenwalenumdiewelt.de tun. Kurze, fortlaufende Reisenotizen und ausführliche Berichte sowie Wal- und Delfinerlebnisse, von Susanne Braack hautnah erlebt und selbst geschrieben, ziehen den Leser schnell in den Bann. Zahlreiche Videos ergänzen die Online-Reise an und ins Meer. Oder wie Braack sagt: „Wir laden Menschen ein, diese wunderbaren Tiere einmal intensiv mit uns zu erleben. Vielleicht werden sie auch der Faszination Whale Watching erlegen.“



Pressekontakt:



Susanne Braack



OCEANO MEERZEIT Reisen



Phone 06221 18713290



Mail: info@oceano-whalewatching.com



www.oceano-whalewatching.com



www.oceano-meerzeit.com

Der Reiseveranstalter OCEANO MEERZEIT organisiert seit mittlerweile 20 Jahren Begegnungen zwischen Menschen, Delfinen und Walen. Das Unternehmen steht für die erfolgreiche Verbindung von Urlaubsreisen und gelebtem Umweltbewusstsein. Von Europa über Hawaii bis nach Mittelamerika - Inhaberin Susanne Braack ermöglicht Menschen außergewöhnliche Erlebnisse mit den sanften Meeresbewohnern rund um die Welt. Das Anliegen von OCEANO ist es, den Menschen ein tieferes Verständnis dieser besonderen Meerestiere zu ermöglichen und zur Erhaltung ihres Lebensraumes beizutragen. Ihre jahrzehnterlange Erfahrung in der Begleitung von mittlerweile mehr als 4.000 Reisegästen und ihre Liebe zu den Tieren und der Natur machen Braack zu einer Expertin für ethischen und nachhaltigen Meeres-Tourismus. Im Rahmen der Reisen und in Vorträgen gibt sie ihr lebendiges Wissen weiter und teilt ihre Faszination für die Wunder der Meere. In Europa bietet sie auch noch mehr als Meer: Auszeit-, Relax-Programme, Life Balance und Yoga.

Diese Pressemitteilung wurde über das Pressboard von fair-NEWS veröffentlicht.

«Das blaue Wunder von Oceano»

Blumenthal 186551 AichachDeutschlandAnnika BurgerPressekontakt:Susanne BraackOCEANO MEERZEIT ReisenPhone 06221 18713290Mail: info@oceano-whalewatching.comwww.oceano-whalewatching.comwww.oceano-meerzeit.comPermanenter Link zur Pressemitteilung