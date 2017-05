Hochleistungsetikettiergerät IXOR zur Integration in Produktionslinien

(fair-NEWS)

cab erweitert sein Produktportfolio um das Etikettiergerät IXOR. Dieses wird von einem drehmomentstarken Servomotor angetrieben. Im High-End-Bereich werden damit Bandgeschwindigkeiten bis 200 m/min erzielt. Aufgrund des hohen Drehmoments des Motors lassen sich breite Etikettenbänder bis maximal 310 mm verarbeiten, infolge der hohen Dynamik des Antriebs 2.400 Etiketten pro Minute spenden.Hochdynamisch54 mm Gehäusetiefe und ein modulares Baukastensystem lassen den IXOR ideal in Etikettiermaschinen integrieren oder, mittels umfangreichem Zubehör wie Montagehilfen, an das Transportband einer Produktionslinie anbauen. Die Grundeinheit wird in den Baubreiten 124, 186, 248 und 310 mm angeboten, mit Etikettenaustritt nach links oder rechts.VariantenreichAufgrund eines Baukastens an Auf- und Abwicklern sowie von Ablösekanten kann das Etikettiergerät kundenspezifisch konfiguriert werden. Abwickler ermöglichen die Aufnahme von Etikettenrollen bis 16“ Außendurchmesser. Durch den Pendelarm und einen integrierten Bremsmechanismus wird eine gleichbleibende Bandspannung erreicht. Vorgedruckte Etiketten können so schnell und positionsgenau auf Produkte oder Verpackungen aufgebracht werden.FlexibelDas Etikettiergerät besitzt einen Weitspannungseingang (100-240 V - 50/60 Hz) und kann an alle gängigen Netze angeschlossen werden. Mit der LAN- sowie der seriellen Schnittstelle kann der IXOR leicht an vorhandene Steuerungen angebunden werden. WLAN für Servicezwecke wie Firmwareupdate, das Auslesen von Formaten sowie Diagnose, ist standardmäßig integriert.BedienerfreundlichIXOR-Geräte verfügen über ein Farbdisplay mit Touchscreen. Die Bedienoberfläche ist dem Smartphone mit Direktzugriff auf einzelne Menüpunkte angepasst. Es steht ein Untermenü mit über 150 Funktionen zur Verfügung. Video-Tutorials unterstützen bei der Bedienung des Geräts.Weitere Informationen unter www.cab.de/ixor



Bildinformation: Auch der horizontale Einbau wird unterstützt.