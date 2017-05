CAKE MART behauptet sich als Lieferant für Cupcake-Cafés

(fair-NEWS)

Köln, 15.05.2017 – Der Cupcake-Trend hält weiter an. In den letzten Jahren eröffneten in deutschen Städten immer mehr Shops, die ihre selbstgebackenen kleinen Törtchen zum Verkauf anbieten. Auch CAKE MART nimmt an dieser Entwicklung teil und gewinnt weiter Kunden aus dem gewerblichen Bereich.Die Nachfrage und die Beliebtheit der süßen Cupcakes steigt in Deutschland weiter an. Auch CAKE MART profitiert mit dem namhaften Onlineshop www.meincupcake.de von diesem Trend und versorgt schon seit Jahren eine steigende Anzahl von Kunden mit Backzubehör und Backzutaten für Cupcakes. Zudem kann sich CAKE MART als Lieferant für die neuen Cupcake-Cafés behaupten. Denn alleine in diesem Jahr konnte CAKE MART einen Zuwachs an gewerblichen Kunden, die sich auf den Verkauf von Cupcakes konzentrieren, um 23% verzeichnen. Auch immer mehr klassische Konditoreien, die sich dem für sie neuen Thema Cupcakes widmen, vertrauen dabei der CAKE MART GmbH als Lieferanten für verschiedene Produkte rund um die Cupcake-Dekoration. Der Vorteil liegt in der Vielfalt des Sortiments. Statt mehreren verschiedenen Lieferanten bekommt der gewerbliche Kunde tausende Produkte aus einer Hand. Dennoch bleibt der Schwerpunkt der CAKE MART GmbH - mit einem Anteil von ca. 90% - der Einzelhandel.Immer mehr Cupcake-Shops werden eröffnetDie Welle der Cupcakes schwappte um die Jahrtausendwende aus den USA nach Deutschland und bescherte ihnen auch hierzulande eine wachsende Fangemeinde. Die kleinen Törtchen werden jedoch eher selten in traditionellen Konditoreien angeboten. Zumal es im deutschsprachigen Raum selbst eine eigene Back- und Konditorentradition gibt, gegen die der Cupcake bestehen muss. Schwarzwälder-Kirschtorte, Frankfurter Kranz, Sachertorte oder die Donauwelle sind Schwergewichte unter den bekanntesten Gebäcken, gegen die sich die Törtchen hierzulande behaupten müssen. Daher fokussieren sich Konditoren mit ihrem Angebot häufig auf die immer noch sehr gefragten Klassiker.Cupcake-Shops ergänzen das Angebot der KonditoreienIn diese Lücke springen abseits der Konditoreien immer mehr kleine Cupcake-Läden, die alle nur erdenklichen Cupcake-Variationen anbieten. Diese Cakeries sprießen geradezu aus dem Boden. Waren es 2013 gerade mal mehr als eine Handvoll Shops, findet man heute in fast jedem Ballungsraum mindestens einen oder gar mehrere solcher kleinen Läden. Diese bieten ihre selbstgemachten Kreationen zum Teil auch online an.Der Cupcake – Traditionsgebäck aus den USADer Cupcake ( www.meincupcake.de/shop/info/Cupcakes-und-Muffins.html ) ist ein kleines, auch auf den ersten Blick dekoratives Gebäck. Bereits im 19. Jahrhundert in einer Vorform schon in einem Kochbuch erwähnt, brachte die amerikanische Backwarenfirma Hostess Brands 1919 einen Cupcake als ihr erstes Produkt auf den Markt. Zunächst allerdings noch ohne die bekannte Haube. Diese zierte erst ab 1947 die süßen Gebäcke, nachdem das Design noch einmal überarbeitet wurde.Dennoch fristete der Cupcake lange Jahre eher ein Nischendasein. Erst um das Jahr 2000 gab es für die Törtchen in den USA eine kleine Renaissance. Nicht zuletzt auch dank der Fernsehserie "Sex and the city". Immer mehr Cafés erweiterten mit Cupcakes ihre Speisekarten. Kleine Konditoreien entstanden, die ausschließlich Cupcakes in all ihren Variationen anboten.Über die CAKE MART GmbHMeinCupcake.de ist seit 2010 die Anlaufstelle im Internet für Backprofis und Hobby-Bäcker. Der Shop wird von der CAKE MART GmbH in Köln betrieben und bietet eine einzigartige Auswahl an nützlichem Backzubehör sowie hochwertigen Backzutaten von bekannten Markenherstellern wie Nordic Ware, Birkmann, Wilton, Kitchen Craft oder Birkmann. Das Sortiment von MeinCupcake.de umfasst derzeit fast 10.000 verschiedene Produkte rund um die individuelle Tortendekoration und das kreative Backen. Neben dem Onlineshop unterhält die CAKE MART GmbH auch drei Filialen in den Innenstädten von Köln, Düsseldorf und Duisburg.CAKE MART GmbHAndre WernerVogelsanger Straße 35450827 KölnTel.: 0221 / 29980474E-Mail: publicrelations@meincupcake.deWeb: MeinCupcake.de



Bildinformation: CAKE MART behauptet sich als Lieferant für Cupcake-Cafés