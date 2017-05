adbility media vermarktet Softgames exklusiv

(fair-NEWS)

Hamburg, 15. Mai 2017: Der Hamburger Digitalvermarkter adbility media verantwortet seit April 2017 die exklusive Vermarktung des internationalen Spieleanbieters Softgames. Der Schwerpunkt der Zusammenarbeit liegt auf der Vermarktung des Video-Inventars sowie auf Direktkampagnen für mobile Endgeräte. adbility media wurde 2015 von den erfahrenen Marketingexperten Florian Tkatsch und Christoph Worch gegründet. Mit über 100 Mio. Video-Views pro Monat zählt adbility media bereits heute zu den reichweitenstärksten Video-Vermarktern in Deutschland. Weitere Informationen auf www.adbility-media.com Mit über 30 Millionen aktiven Nutzern betreibt Softgames die weltweit führende Plattform für HTML5 Games. Nach einer erfolgreichen Pilotphase baut Softgames die Zusammenarbeit mit adbility media nun massiv aus und beauftragt die Hamburger Digitalvermarkter für die exklusive Vermarktung.adbility media ist der Vermarkter von Medien der „Generation Online“ etwa Games, Entertainment-Angebot, Apps und Social Networks. Die Ansprache der Zielgruppen erfolgt dabei über direkt platzierte Werbeanzeigen (Display) und hochwertige Videoeinbindung nach VAST-Standards sowie über reichweitenstarke Social Influencer. Einen besonderen Schwerpunkt setzt die Agentur auf die Video-Vermarktung: Mit „adbility Skinned Video“ wurde ein interaktives Video Placement entwickelt, das die Pre-Roll des Advertisers in interaktive Gestaltungselemente innerhalb des Videoplayers integriert.adbility media wurde 2015 von Florian Tkatsch und Christoph Worch gegründet und konnte sich schnell im Markt etablieren. Der junge Vermarkter sieht sich als Customized Sales House für Publisher wie etwa Softgames oder Spil Games. Werbetreibende Unternehmen und Agenturen profitieren vom schnellen Zugang zu zielgerichteten Werbeformaten. So hat adbility media bereits für namhafte Kunden, darunter Crossmedia, Groupm, Hasbro und Mäurer & Wirtz, erfolgreiche Kampagnen umgesetzt.



Bildinformation: adbility media vermarktet Softgames exklusiv