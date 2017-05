Lehrgang zum/ Praxismanager/in IHK für die Zahnarztpraxis

(fair-NEWS)

Der 6-tägige Fachkurs zur "PraxismanagerIn mit IHK Lehrgangszertifikat" richtet sich an zahnärztliches Fachpersonal, ZMF, ZMV, DH, Zahnärzte/innen, Mitarbeiter/innen in Zahnarztpraxen und mitarbeitende Ehepartner, die eine höhere Qualifikation erreichen und als Praxismanager/in leitende Verantwortung übernehmen möchten.VoraussetzungenAbgeschlossene Berufsausbildung oder Tätigkeit in einer Zahnarztpraxis.LernzielSie möchten in Ihrem Beruf weiterkommen und Verantwortung übernehmen? Ihr persönlicher Erfolg im Berufsleben ist kein Zufall, sondern die konsequente Umsetzung fachlicher Qualifikation.In diesem intensiven und praxisnahen Kompaktkurs erwerben Sie vertiefende Kenntnisse für verantwortliche Tätigkeiten in der Zahnarztpraxis mit dem Ziel den/die Praxisinhaber/in bei der Verwirklichung der Praxisziele zu unterstützen. Sie lernen unternehmerisch zu denken und Personal- und Managementaufgaben zum wirtschaftlichen Erfolg der Praxis zu übernehmen.Mit dem erworbenen Wissen dieser Fachkursausbildung, Ihrem Können und Wollen eröffnen sich neue Perspektiven in Ihrer täglichen Arbeit. Sprechen Sie Ihren Arbeitgeber an, ob er Sie hierbei unterstützt.Lerninhalte- Grundlagen der Betriebswirtschaft- Praxisorganisation- Qualitätsmanagement- Kommunikation- Personalmanagement- Rechtsvorschriften- Praxis-EDV-Anwendungen- Hygienemanagement- Praxismarketing- DokumentationsmanagementDie ausführliche Seminarbroschüre können Sie hier öffnen:https://www.dfa-heilwesen.de/zahnarztpraxis/praxismanagerin-ihk-/Die Ausbildung zur Praxismanagerin findet an 6 Tagen in unserer Fortbildungsakademie Karlsruhe, Dresden und Köln statt. Sichern Sie sich jetzt schon Ihren Platz. Ihnen stehen mehrere Fachkurse zur Auswahl. Die Termine entnehmen Sie bitte der Homepage der Deutschen Fortbildungsakademie Heilwesen: https://www.dfa-heilwesen.de/zahnarztpraxis/praxismanagerin-ihk-/Staatliche FörderungGerne informiert Sie unsere Seminarleitung über mögliche staatliche Fördermittel.Gerne informiert Sie die Seminarleitung der Deutschen Fortbildungsakademie Heilwesen ausführlich zu dieser und weiteren Fortbildungen, Ihren staatlichen Fördermöglichkeiten, Anreise- und Übernachtungsmöglichkeiten sowie über Ratenzahlung der Teilnahmegebühr.



Bildinformation: Praxismanager/in IHK für die Zahnarztpraxis