Club Med Flash Sale vom 17. bis 19. Mai 2017

(fair-NEWS)

(Mynewsdesk) Drei Tage lang 10% oder 20% Rabatt für ausgewählte Resorts und ReisetermineDiesen Termin sollten sich Reiselustige unbedingt notieren: Flash Sale bei Club Med vom 17. bis 19. Mai 2017. In diesem Zeitraum werden für ausgewählte Resorts und Reisetermine bis zu 20 % Rabatt auf den Reisepreis gewährt. Das Angebot gilt für Buchungen ab sieben bis zu 31 Tagen für den Anreisezeitraum vom 27. Mai bis 31. Oktober 2017, darunter viele Termine in den Sommer- und Herbstferien. Unter den ausgewählten Resorts sind sowohl Kurzstrecken- als auch Langstreckenziele.Im Schatten der PinienOpio en Provence bietetzum Beispiel jeweils eine Woche vor und nach Pfingsten und während der deutschen Sommer- und Herbstferien bis zu 20 % Rabatt. Somit haben Familien ab Ende Juni die ideale Gelegenheit, den ganz neu eröffneten CREACTIVE–Bereich zu gleich zuerst und zum Vorzugspreis auszuprobieren. Die Nutzung sowie das Training mit den professionellen Akrobaten von Club Med ist natürlich, wie fast alle Sportarten bei Club Med, bereits im Premium-All Inclusive Angebot enthalten.Das Erlebniskonzept CREACTIVE by Cirque du Soleil, eine Kooperation von Club Med mit dem legendären Zirkus, feiert Premiere in Europa und lässt gleichzeitig Urlaubsträume wahr werden. Zusammen mit den Club Med Artisten können die großen und kleinen Gäste Drahtseilakte ausprobieren, Nervenkitzel am fliegenden Trapez spüren, Meister im Jonglieren, Perkussion und Tanz werden oder einfach nur Spaß auf dem Trampolin haben.Im griechischen Club Med Resort Gregolimano profitieren die Gäste an den September-Terminen von den Flash Sale Rabatten. Träumend im Schatten der Pinien oder beim Wassersport in den azurblauen Fluten der Ägäis lässt es sich dort im Spätsommer wunderbar aushalten. Zur Abwechslung locken Ausflüge zu den vielen Kulturschätzen der Antike.An tropischen KüstenWer von weißem Strand und türkisblauen Lagunen träumt, ist im Club Med Resort Punta Cana in der Dominikanischen Republik richtig. Das 4-Trident-Resort mit integriertem 5-Trident-Bereich hat noch viel mehr zu bieten: Die Zirkusschule CREACTIVE by Cirque du Soleil ist eine der Hauptattraktionen für die jungen Gäste, die neue Zen-Oase ist als ein Refugium vollkommener Ruhe nur erwachsenen Gästen vorbehalten. Von Ende Mai bis Mitte Juli sowie zu den meisten September- und Oktober-Terminen gelten hier die Flash Sale Rabatte.Die Insel Bali zaubert allen Besuchern ein Lächeln auf die Lippen, fasziniert sie mit ihrer reichen Kultur und tropischen Natur. Der perfekte Stützpunkt zur Entdeckung der geheimnisvollen Inselwelt ist der Club Med Bali, der im Aktionszeitraum von Ende Mai bis Ende Oktober – übrigens die beste Reisezeit für Bali - zu verschiedenen Terminen 10 oder 20 % Flash Sale Rabatt gewährt.Weitere Fernreiseziele im Rahmen des Flash Sale sind beispielsweise der Club Med Les Boucaniers auf Martinique, La Plantation D’Albion auf Mauritius und Columbus Isle auf den Bahamas. Neben Opio en Provence sind außerdem viele beliebte Kurzstreckenziele mit dabei, wie z.B. Marrakech La Palmeraie, Da Balaia an der Algarve oder Napitia in Süditalien.Weitere Informationen zu Club Med unter <a href="www.clubmed.de">www.clubmed.de</a>. Hochauflösende Pressebilder können auf Anfrage gerne zugeschickt werden.Zur Presseseite von Club Med mit mehr Informationen und Bildmaterial gelangen Sie unter folgendem <a href="www.mynewsdesk.com/de/clubmed">Link</a>.<a href="www.mynewsdesk.com/de/clubmed/pressreleases/club-med-flash-sale-vom-17-bis-19-mai-2017-1966682">Diese Pressemitteilung</a> wurde via Mynewsdesk versendet. Weitere Informationen finden Sie im <a href="www.mynewsdesk.com/de/clubmed">Club Med </a>Shortlink zu dieser Pressemitteilung:<a href="http://shortpr.com/7d612v" title="http://shortpr.com/7d612v">http://shortpr.com/7d612v</a>Permanentlink zu dieser Pressemitteilung:<a href="www.themenportal.de/reise/club-med-flash-sale-vom-17-bis-19-mai-2017-73647" title="www.themenportal.de/reise/club-med-flash-sale-vom-17-bis-19-mai-2017-73647">www.themenportal.de/reise/club-med-flash-sale-vom-17-bis-19-mai-2017-73647</a>



Bildinformation: Praxismanager/in IHK für die Zahnarztpraxis