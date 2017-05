(fair-NEWS)

Henstedt-Ulzburg, Mai 2017Nächste Station der KLUTH Genussreise - das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, die USA.Brutzelndes Fleisch auf heißem Rost, der Geruch von Rauch, ein kühles Bier – ja ein Barbecue gehört schon seit jeher zum „American way of life“. Nach kulinarischen Highlights mit spanischem und italienischem Touch macht die Genussreise der „KLUTH – Grüne Küche Rezeptkampagne 2017“ unter dem Motto „Chicken, Cranberry, Chicago“ nun einen Sprung über den großen Teich in die herzhafte Welt der BBQ-Nation USA.KLUTH, der Spezialist für Trockenfrüchte, Nusskerne und Zutaten richtet sich mit seiner Rezeptkampagne an Menschen, die gern kochen, reisen und die Küche anderer Länder schätzen. Neben leckeren Rezepten findet man in den praktischen Rezeptflyern auch Wissenswertes zu exotischen verwendeten Produkten. Warum Wasser nicht gegen die Schärfe von Chili hilft und wie man das perfekte Burger Brötchen backt, erfährt man ganz nebenbei beim Durchblättern.Bei den Rezepten präsentiert KLUTH eine bunte Auswahl an leckeren, ausgefallenen Gerichten mit amerikanischem Feeling, die perfekt in die Grillsaison passen. So ist das „Cranberry-Chili-Chicken“ mit seinen tollen Aromen aus fruchtigen Cranberries, salziger Sojasoße, würzigem Ginger Ale und kräftigem Rosmarin das Highlight unter den Hähnchenkeulen auf jeder Grillparty.Und diese drei Ergänzungen machen Ihr Barbecue zum „American Dream“:Die „Spareribs mit Pflaumendip“ mit ihren Portwein-, Balsamico- und Anis-Noten sind Grill-Fingerfood der Extraklasse. Die „Aprikosen-BBQ-Soße“ mit Ingwer, Knoblauch und Thymian, passt mit ihrer süßlichen Note perfekt zu Steaks. Und natürlich eine vegetarische Alternative zum klassischen Cheeseburger - der „Quinoa Burger“ von KLUTH.Alle Rezepte finden Sie im Handel als handliche Flyer „Chicken, Cranberry, Chicago“ auf den gleichnamigen Displays und online unter www.kluth.com



Bildinformation: Chicken, Cranberry, Chicago