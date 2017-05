Düngen - Diese Nährstoffe benötigen Ihre Pflanzen

(fair-NEWS)

Möchte man ein prächtiges und schönes Gedeihen seiner Pflanzen erreichen, so benötigt diese in erster Linie Phosphor, Stickstoff Magnesium und Kalium. Der Stickstoff ermöglicht mehr Triebe und Blätter, der Phosphor sorgt für den begünstigten Wuchs von Wurzeln und Blättern. Das Magnesium hilft der Pflanze beim Aufbau von Blattgrün und Kalium sorgt für ein gestärktes Pflanzengewebe und Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten und Schädlingsbefall. Die Hauptnährstoffe sind für gewöhnlich in handelsüblichen Volldüngern alle enthalten, allerdings gilt es zu beachten, dass nicht jeder Dünger für jede Pflanze geeignet ist. Auch zu viel Dünger kann schaden.Kommen weitere, spezifischere Fragen zum Thema Dünger auf, so empfiehlt es sich meist, sich mit einem lokalen Gartenprofi in Verbindung zu setzen. Dieser kann genau erklären und Auskunft darüber geben, welchen Dünger für welche Art von Pflanze verwendet werden sollte und kann genauere Informationen zum Thema Gartenwelt geben. Doch auch online lassen sich viele Möglichkeiten finden, sich über das Thema Garten und im Speziellen Düngen zu informieren.Viele Produkte rund um das Thema Garten findet man beispielsweise hier: https://www.menz-gmbh.de/