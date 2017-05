Kufner Holding GmbH

(fair-NEWS)

-Kufner kreiert eigenes Markendach für smarte textilbasierte Produkte unter der Wortmarke T I P: TEXTILE INNOVATIONS - PRODUCTS-Innovatives Transportsicherungs-System mit Alarmfunktion macht den Anfang-Textile Heizlösungen und EMV-Abschirmung standen auf der Techtextil 2017 im FokusUnter dem Markenlogo T I P TEXTILE INNOVATIONS PRODUCTS wird Kufner in Zukunft verschiedene smarte, textilbasierte Produkte für unterschiedliche Lösungen und Anwendungen auf den Markt bringen. Als erstes Produkt in dieser Reihe wurde ein innovatives Transportsicherungssystem erstmals auf der Techtextil gezeigt. Es handelt sich hier um ein schnittfestes Textil, das gleichzeitig mit Sensoren und einer GPS/GSM Ortungs- und Tracking Funktion ausgestattet ist. Wertvolles Transportgut kann mit der sensorbasierten textilen Verpackungshülle wirksam gegen Diebstahl und unberechtigtem Zugriff geschützt werden. Bei Beschädigung durch mechanische oder chemische Einwirkung wird durch eine entsprechende Elektronik ein Alarm ausgelöst, der auf Wunsch über eine App mit exakter Positionsangabe beispielsweise an die nächstgelegene Polizeistation weitergeleitet werden kann. Die Alarmelektronik lässt sich mit verschiedenen Systemen zusammenführen, so dass je nach Bedarfslage ein individuelles Szenario abgebildet werden kann.Seit über einem Jahrzehnt setzt Kufner seine ingenieurtechnische Kompetenz u.a. für die Entwicklung und Produktion hochwertiger technischer Textilien ein. THS - textiles Heiz-System - ist aufgrund des geringen Energieverbrauchs und der gleichmäßigen Wärmeverteilung eine sehr interessante Lösung für unterschiedliche Anwendungen. Bewährt hat sich die Technologie bereits im Bekleidungsbereich, vor allem in der Berufsbekleidung und bei Funktionsbekleidung für sportliche und beruflich bedingte Aktivitäten im Freien. Eine interessante Anwendung der Heiztextilien sind beheizbare Kirchenbänke sowie beheizbarer Kunstrasen in großflächigen Sportstadien, da die Heiztextilien als Rollenware eingesetzt werden können. Zum USP der Technologie gehört die schnelle Erwärmung auf die Zieltemperatur und die besonders gleichmäßige Hitzeverteilung. Kufners THS punktet mit einem 30-40 Prozent niedrigeren Energieverbrauch. Das leitfähige Textil ist besonders leicht und hat eine angenehme Haptik. Die THS Produkte werden passgenau auf die Kundenanforderungen entwickelt - in Verbindung mit unterschiedlichen Trägermaterialien bzw. Verarbeitungstechniken, von eingenäht über eingegossen, Schaum laminiert, gestickt, übersteppt oder verklebt.Als weiteres Highlight auf der Techtextil hat Kufner die Produktlinie XShield® vorgestellt, die Schutz vor elektromagnetischer Strahlung und dem unautorisierten Zugriff auf RFID-Daten gewährt. Diese Technologie kann in den unterschiedlichsten Marktsegmenten zum Einsatz kommen: von Mode- und Freizeitbekleidung über Heimtextilien, Automotive, Militär, Sport, Gesundheit bis hin zur Bau- und Elektroindustrie.Auf der Techtextil wurde eine überdimensionale Geldbörse der Lederwarenmarke Esquire gezeigt, die mit CARDSAFE und dem RFID-Schutz XShield® von Kufner das Auslesen der Chipdaten auf den Kreditkarten verhindert. Im Vergleich zu Wettbewerbsprodukten weist XShield® ein bis zu 30 Prozent geringeres Flächengewicht auf. Philipp Rupp, Geschäftsführer Esquire Lederwaren - Rupp & Ricker GmbH: "Wir sind sehr froh seit drei Jahren mit der Kufner Holding GmbH, die wie wir ein Traditionsunternehmen sind, einen Technologie-Profi an unserer Seite zu wissen. Da wir Lederartikel mit Funktion anbieten, haben wir uns den Sparringspartner Kufner dazu geholt, auf den wir uns bei allen technischen Fragen voll und ganz verlassen können. Die X-Shield- Technologie von Kufner hat uns überzeugt, da das Material geräuschlos und in der Haptik sehr angenehm ist und sich hervorragend verarbeiten lässt."



Bildinformation: XShield® - Technologie von Kufner (Bildquelle: Kufner Holding GmbH)