Neu: Health-Domains - die Domains für das Gesundheitswesen

(fair-NEWS)

Wofür sind die neuen <a href="www.domainregistry.de/health-domains.html">Health-Domains </a>gedacht? Die Health-Domains sind " the new domain extension for brands, organizations, and people who provide high-quality health products, services and information."Die Sunrise Period der Health-Domains geht noch bis zum 7. Juli 2017. Markeninhaber können gleichlautende Health-Domains registrieren. Interessenten für die Sunrise Period müssen sich beim Trademark Clearinghouse anmelden.Die Industry Access Period der Health-Domains beginnt am 20.Juli und endet am 30. November 2017.Die General Availability der Health-Domains fängt am 5. Dezember 2017 an.Die <a href="www.domainregistry.de/hospital-domains.html">Hospital-Domains</a> sind die optimale Domains für Krankenhäuser, Hospitäler und Kliniken.Deren einschlägige Webseiten mit .Hospital dürfte besser in Suchmaschinen plaziert sein als eine Webseite unter .de oder .com. Das spricht dafür einen Webauftritt unter der Hospital-Domain aufzubauen und die bisherigen Domains auf diese neue Webseite weiterzuleiten.Die <a href="www.domainregistry.de/doctor-domains.html">Doctor-Domains</a> sind in der GoLive-Period. Jeder kann Doctor-Domains registrieren. Es sind also auch domains wie puppet.doctor, bike.doctor, spin.doctor, ehren.doctor und ähnliches problemlos möglich. Wer allerdings auf der Webseite vortäuscht, Arzt zu sein, ohne eine Zulassung als Arzt zu besitzen, kann nicht nur seine Domain verlieren, sondern macht sich evt. auch strafbar.Webseiten unter .Doctor werden bei einschlägigen Anfragen besser in Suchmaschinen plaziert sein als eine Webseite unter .de oder .com. Das spricht dafür einen Webauftritt unter der Doctor-Domain aufzubauen und die bisherigen Domains auf diese neue Webseite weiterzuleiten.Neben den allgemeinmedizinischen Domains wie .hospital und .doctor gibt es auch Domains speziell für Zahnärzte und Zahnlabors: die Dental-domains und Dentist-domains.Den Zusammenhang zwischen einem besseren Ranking in Suchmaschinen und den Neuen Top-Level-Domains hat eine Studie von Searchmetrics für die Berlin-Domains bereits erwiesen. Webseiten mit Berlin-Domains sind bei regionalen Suchanfragen in Google häufig besser platziert als Webseiten mit .de-Domains und .com-Domains. Das Ergebnis der Searchmetric-Studie lässt sich wie folgt zusammenfassen:"Bei 42% der Suchanfragen ranken .berlin-Domains lokal besser."Eine weitere Studie von Total Websites in Houston zeigt, dass die Ergebnisse der Searchmetrics-Studie prinzipiell auf alle Neuen Top-Level-Domains übertragbar sind, also auch auf die Dental-Domains, Dentist-Domains, Doctor-Domains und Hospital-Domains. Total Websites stellt fest, dass Google die Domainendungen der Neuen Top-Level-Domains als wichtiges Kriterium für die Bewertung einer Domain heranzieht und kommt daher zu folgendem Schluss:"Es ist klar, dass die Neuen Top-Level-Domains das Ranking in Suchmaschinen verbessern."Marc Müllerwww.domainregistry.de/health-domains.htmlwww.domainregistry.de/doctor-domains.htmlwww.domainregistry.de/hospital-domains.htmlwww.domainregistry.de/dentist-domains.htmlwww.domainregistry.de/dental-domains.html



Bildinformation: Health-Domains sind für alle Sparten des Gesundheitssystems geeignet (Bildquelle: DarkoStajonavic)