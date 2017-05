Immobilienreport für Gräfelfing bei München

(fair-NEWS)

Gräfelfing ist eine Gemeinde mit etwa 8.000 Privathaushalten im oberbayerischen Landkreis München, sie befindet sich am westlichen Stadtrand Münchens. Zu Gräfelfing gehören die Gemeindeteile Gräfelfing und Lochham. Die Gartenstadt Gräfelfing ist mit ihrem Villencharakter und ihrer großzügigen, aufgelockerten Bebauung seit Jahrzehnten ein begehrter Wohnort. Auch Gewerbebetriebe schätzen die günstigen Bedingungen in und um Gräfelfing. Eigentumswohnungen stehen und standen schon in den vergangenen Jahren vergleichsweise wenige zum Verkauf. Häuser aller Kategorien werden allerdings durchaus in angemessener Zahl angeboten.Immobilienpreise und Quadratmeterpreise in <a title="Immobilienmakler Gräfelfing" href="http://immobilienbesitzer-muenchen.de/immobilienmakler-muenchen/makler-graefelfing/">Gräfelfing</a> (statistische Durchschnittswerte, Angebotspreise für Mai 2016 - Mai 2017):Häuser in Gräfelfing:106 Häuser waren über die letzten 12 Monate in Gräfelfing angeboten, fast ein Drittel davon waren Neubauobjekte ab dem Baujahr 2015. Die Gesamtangebotszahl ging damit gegenüber dem Vorjahreszeitraum wiederum etwas zurück. Die Preise stiegen gegenüber dem Vorjahr im Schnitt um durchschnittlich 5 %. Beim Kauf eines Einfamilienhauses musste man bei 100 bis 150 m² Wohnfläche mit durchschnittlich 1,1 Mio. EUR rechnen, bei 151 bis 200 m² mit etwa 1,73 Mio. EUR im Schnitt und darüber musste man in den meisten Fällen über 2 Mio. EUR berappen, im Höchstfall ca. 4,8 Mio. EUR. Doppelhaushälften kosteten bei 115 bis 150 m² Wohnfläche durchschnittlich 940.000 EUR, bei 151 bis 200 m² etwa 1,3 Mio. EUR und ab 200 bis 275 m² etwa 1,6 Mio. EUR. Übergreifend lag der Quadratmeterpreis bei Einfamilienhäusern auf einem Niveau von etwa 9.000 EUR und bei Doppelhaushälften bei 7.150 EUR.Wohnungen in Gräfelfing:Die Angebote für Eigentumswohnungen fielen mit 13 Objekten relativ gering aus. Das Baujahr aller angebotenen Eigentumswohnungen lag im Bereich 1970 bis 2002. Preislich war zum Vorjahr kaum eine Veränderung gegeben.Die Mehrzahl der Wohnungen hatte 100 bis 125 m² Wohnfläche und erreichte einen durchschnittlichen Kaufpreis von etwa 555.000 EUR. Die meisten weiteren Wohnungen waren etwas kleiner mit Größen von 70 bis 80 m², wobei hier eher mit etwa 410.000 EUR zu rechnen war. Der Quadratmeterpreis für Eigentumswohnungen in Gräfelfing bewegte sich im allgemeinen Durchschnitt bei etwa 5.000 EUR.Tatsächliche Preise:Der Immobilienverband Deutschland gibt ein Einfamilienhaus in Gräfelfing mit 150 m² und gutem Wohnwert mit etwa 1,22 Mio. EUR Kaufpreis an, ein Doppelhaushälfte mit 125 m² Wohnfläche mit rund 970.000 EUR. Bei Eigentumswohnungen mit gutem Wohnwert liegt der erzielbare Quadratmeterpreis bei knapp 4.300 EUR, bei 5.850 EUR im Fall einer Neubauwohnung."Gräfelfing hat eine perfekte Wohnlage direkt vor München. Es gibt relativ wenig Eigentumswohnungsangebote, dafür umso mehr hochwertige Einfamilienhäuser und Doppelhaushälften", so Rainer Fischer, <a title="Immobilienmakler München" href="http://immobilienbesitzer-muenchen.de/">Immobilienmakler für München</a> und Inhaber der Firma Fischer Immobilien aus der Nymphenburger Straße in der Münchner Maxvorstadt.Quellen: graefelfing.de; wikipedia.de; Immobilienpreise und Quadratmeterpreise aus dem Statistikprogramm der IMV Marktdaten GmbH und dem IVD Preisspiegel für den Herbst 2016, Auswertung vom Immobilienmakler-Büro Fischer, München. Dieser Bericht ersetzt keine qualifizierte Wertermittlung durch einen Sachverständigen oder Immobilienmakler für Gräfelfing. Auch handelt es sich dabei um Durchschnittswerte, die nur bedingt zu individuellen Kalkulationen herangezogen werden können. Keine Gewähr für Korrektheit oder Vollständigkeit.



Bildinformation: Rainer Fischer