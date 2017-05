Nuki startet Cashback-Aktion für kleine und mittelständische Unternehmen

Pressemitteilung von Profil Marketing OHG

Je mehr Berechtigungen vergeben werden, desto höher fällt die Prämie aus

(fair-NEWS) Graz, im Mai 2017 – Nuki hat heute eine Cashback-Aktion für sein smartes Türschloss gestartet. Unternehmen, die eine Nuki Combo – bestehend aus Smart Lock und Bridge – bis zum 30. Juni 2017 unter Angabe ihrer Umsatzsteuer-Identifikationsnummer kaufen und über Nuki Web Zutrittsberechtigungen an ihre Mitarbeiter vergeben, erhalten eine Prämie. Bei zehn vergebenen Berechtigungen werden 50 Euro ausgezahlt. Sobald 50 bis maximal 100 Zutrittsberechtigungen über die desktopbasierte Schlüssel- Berechtigungsvergabe vergeben worden sind, zahlt das Grazer Unternehmen sogar den kompletten Kaufpreis zurück. Mit Nuki Web wird das Smart Lock mit permanenter Internetverbindung zur idealen Zutrittslösung für den Büroalltag und spart die mühsame Schlüsselverwaltung.



Unternehmen können jetzt clever sparen: Nach dem Kauf der Nuki Combo ist die Vergabe mehrerer Zutrittsberechtigungen über Nuki Web bares Geld wert: Das Grazer Unternehmen Nuki zahlt - je nach Höhe der aktivierten Berechtigungen – bis zu 250 Euro zurück. Je mehr Berechtigungen vergeben werden, desto höher fällt die Prämie aus:



• 50 oder mehr Berechtigungen (max. 100): 250 Euro

• 40 Berechtigungen: 200 Euro

• 30 Berechtigungen: 150 Euro

• 20 Berechtigungen: 100 Euro

• 10 Berechtigungen: 50 Euro



Nuki Web erleichtert den Einsatz von Smart Locks im Geschäftsalltag

Nuki Web verbessert vor allem den Business-Einsatz des smarten Türschlosses in Büros, Behörden oder Betreuungseinrichtungen. Neue Nutzer können per Nuki Web vom Computer aus unkompliziert eingeladen werden, Zugänge lassen sich auf bestimmte Zeiten beschränken und dank Massenverwaltung können vorhandene Zugangsberechtigungen mit nur einem Klick verändert werden. Über den Browser kann zudem die Haustür direkt entsperrt oder verschlossen werden. Der Vorteil für Unternehmen liegt auf der Hand: Da keine Schlüssel mehr nachgemacht werden müssen, lohnt sich die Investition auch finanziell. Dadurch, dass alle Sperrvorgänge im Protokoll aufgezeichnet werden und damit nachprüfbar sind, wird zudem die Sicherheit deutlich verbessert.



Preise und Verfügbarkeit

Das Nuki Smart Lock kostet 229 Euro. Optional ist die Nuki Combo, bestehend aus einem Nuki Smart Lock und einer dazugehörigen Bridge für 299 Euro erhältlich. Für die Nuki Bridge beläuft sich der Preis auf 99 Euro, für den Bluetooth-Schlüsselanhänger Nuki Fob auf 39 Euro. Alle Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. Das Smart Lock sowie die Nuki Bridge können im Onlineshop unter https://nuki.io/de/shop/ oder bei Amazon bestellt werden. Weitere Informationen zur Cashback-Aktion unter https://nuki.io/de/unternehmensloesungen/

Bildinformation: Cashback

Über Nuki Home Solutions

Nuki Home Solutions ist führender Anbieter von nachrüstbaren, smarten Zutrittslösungen in Europa. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, bestehende Türschlösser intelligent zu machen und dadurch den physischen Schlüssel zu ersetzen. Nuki Home Solutions wurde 2014 in Graz durch Up to Eleven gegründet. Geschäftsführer von Nuki Home Solutions ist Martin Pansy.



«Nuki startet Cashback-Aktion für kleine und mittelständische Unternehmen»

