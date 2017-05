Neu: Baufinanzierung im Ausland über www.hamburger-hypo.de

(fair-NEWS)

Der Makler für die Vermittlung der Baufinanzierung in Hamburg bietet jetzt auch die direkte Anfragemöglichkeit für die Vermittlung einer Baufinanzierung in Italien, Spanien, Portugal und Frankreich über seine Webseite an.Die Baufinanzierung im Ausland wird von den deutschen Banken nicht angeboten oder nur in Verbindung mit der Absicherung auf einer deutschen Immobilie.Die HAMBURGER HYPO bietet den deutschen Kunden über zwei deutsche Partnerbanken die Möglichkeit der direkten Absicherung der Baufinanzierung auf der Immobilie in Italien, Spanien, Portugal oder Frankreich.Bisher wurde dieses Angebot über die Seite www.hypconcept.de angeboten.Jetzt wurde die Anfrage für die Auslandsfinanzierung direkt in die Seiten der HAMBURGER HYPO integriert - https://www.hamburger-hypo.de/anfrage-auslandsfinanzierung/Informationen über die Anforderungen an die Finanzierung in den einzelnen Ländern erhalten Sie über folgende Seiten:Baufinanzierung in Italien: https://www.hamburger-hypo.de/finanzierung-italien/Baufinanzierung in Spanien: https://www.hamburger-hypo.de/finanzierung-spanien/Baufinanzierung in Portugal: https://www.hamburger-hypo.de/finanzierung-portugal/Baufinanzierung in Frankreich: https://www.hamburger-hypo.de/finanzierung-frankreich/Neben der Zusammenarbeit mit den beiden deutschen Partnerbanken, kann für die Baufinanzierung auf Mallorca und Ibiza auch auf spanische Banken zurückgegriffen werden. Hierzu besteht eine Kooperation mit einem spanischen Finanzierungsmakler, der die Betreuung vor Ort übernimmt. Dieser kommt ursprünglich aus Deutschland und hat in den letzten Jahren ein breites Netz an Partnerbanken in Spanien aufgebaut, um so den deutschen Kunden in deutscher Sprache die schwierige Kommunikation mit den spanischen Banken abzunehmen.Die Baufinanzierung in Italien, Spanien, Portugal und Frankreich über eine deutsche Bank ist möglich. Fragen Sie die HAMBURGER HYPO - Tobias Exner (Tel. 040 - 94766196).



Bildinformation: Auslandsfinanzierung vermittelt durch die HAMBURGER HYPO