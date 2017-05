BU-Beratung.org packt Probleme an

(fair-NEWS)

Die Berufsunfähigkeitsversicherung zahlt nicht? Die PKV-Tagegeldversicherung leistet nicht? Wer diese Fragen stellt, musste bislang direkt zum Rechtsanwalt oder auf sein Geld verzichten. Die Versicherungen sind der natürliche Kontrahent, die Außendienstbetreuer haben kein Interesse und deshalb auch keine Erfahrung zum Thema.Auf www.BU-Beratung.org wird jetzt Hilfe geboten. Der Versicherungsmakler hc consulting AG, nach eigenen Erhebungen Marktführer im kostenlosen PKV-Tarifwechsel nutzt jetzt sein Know-how zur Berufsunfähigkeit (BU) und bietet eine kostenlose und unabhängige Beratung. Oskar Kümpel von der hc consulting AG:"Oft verweigert die BU-Versicherung die vereinbarte Zahlung an ihre Kunden und spielt mit der Unwissenheit der Versicherten auf Zeit. Wir haben die Erfahrung und die Routine um diese Kunden unabhängig von den Versicherungen zu beraten."Bezahlt wird die Beratung des Makler-Spezialisten von den Versicherungen direkt. In den Beiträgen sind Verwaltungskosten enthalten. Aus diesen bereits bezahlten Kosten wird ein zugelassener Makler traditionell von der Versicherung bezahlt. Der Versicherungsmakler steht rechtlich auf der Seite des Versicherten und kann so unabhängig und kostenlos im Interesse des Kunden beraten. Bis auf wenige Ausnahmen nehmen alle BU, PKV, LV und Unfallversicherer teil.