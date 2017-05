Notfallpaket "Fall-X" hat Update bekommen

(fair-NEWS)

Mit dem Fall-X-Paket wurde vor drei Jahren ein Vorsorge-Produkt eingeführt, welches Angehörigen im Fall-X hilft, schnell auf wichtige Daten zuzugreifen. Mit Fall-X ist eine plötzlich eingetretene schwere Krankheit, der Unfalltod oder die augenblicklich eingeschränkte Handlungsfähigkeit eines Menschen gemeint. Jetzt wurde das von Versicherungsmaklern und Finanzberatern angebotene Vorsorge-Produkt mit nützlichen Services upgedatet.Das Thema Vorsorge entwickelt sich für Versicherungsmakler und Finanzdienstleister immer mehr zu einer Must-have-Dienstleistung. Der Hauptgrund, Kunden ein <a href="http://derfallx.de">Fall-X-Paket</a> anzubieten, ist in erster Linie die nicht gerade günstige Entwicklung unseres Sozialstaates. Den meisten Bürgern ist nicht bewusst, wie tragisch die Entscheidungswege der Gesetzgebung sind, wenn Vollmachten und Verfügungen fehlen. Der Staat zieht sich immer mehr aus seiner Verantwortung und nimmt in Kauf, Angehörigen, die in ihrer Familie einen Fall-X erleben müssen, ihre Freiheit wegzunehmen und Existenzen zu ruinieren.Früher waren Makler ausschließlich auf den Verkauf von Versicherungspolicen und Finanzprodukten spezialisiert. Doch mehr und mehr erkennen sie, wie sehr ihre Kunden in Bezug auf Vollmachten und Betreuungsverfügungen im Stich gelassen werden. Der bisher fehlende finanzielle Anreiz für die Branche ist der Notwendigkeit nach Alleinstellungsmerkmalen und Mehrwerten gewichen. Die digitale Konkurrenz ist den Versicherungsmaklern mit smarten Apps auf den Fersen. Doch die verstehen es nicht Kunden ganzheitlich zu betreuen.Hier wiederum kann der Makler mit persönlicher Beratung und einem Service-Produkt, wie dem Fall-X-Paket, punkten. Die Vorsorge-Lösung ist nicht nur eine sinnvolle Ergänzung zu Absicherung und Vermögensaufbau. Sie hilft Kunden lebensentscheidende rechtliche Lücken zu schließen, deren Nutzen gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann.Für alle Themen, wie Vollmachten, Betreuungsverfügungen, Lebens-, Zugangs- und persönliche Daten, kommt das Fall-X-Paket als Verwaltungstool zum Einsatz. Mit dem Fall-X-Paket, welches aus einem Dokumentenordner und einer Software besteht, stellen Versicherungsmakler für ihre Kunden sicher, im Fall-X bestens vorgesorgt zu haben.Aus der praktischen Arbeit mit dem Vorsorge-Paket sind nun nützliche Erweiterungen eingeflossen. Neun neue Einlageblätter gehören ab sofort zum Fall-X-Paket. Unter anderem sind das ein Bogen zur Ermittlung des eigenen Pflegestatus, eine Übersicht von Vermögenswerten, eine Testaments-Checkliste sowie ein Vertretungsplan bei Unternehmern. Ein Passwort-Erfassungsbogen für Online-Zugänge, eine Aufstellung aller Versicherungsverträge sowie ein Stammbaum runden die Erweiterungen ab.Mit dem Update des Fall-X-Paketes hat sich sein Nutzen nochmal stark verbessert. Die Kunden profitieren von dem ganzheitlichen Beratungsansatz, der weder von Banken noch von Ausschließlichkeitsvermittlern angeboten wird. Die Makler können Cross-Selling-Potenziale nutzen, die sich aus den Zusatzinformationen der genannten Einlageblätter ergeben. Denn schon bei der kurzen Vorstellung dieses Notfallpaketes beim Kunden kommt der Berater automatisch an den wichtigen und richtigen Stellen an und hat den Übergang zu seinem ureigenen Fachbereich.Details zum Fall-X-Paket und Infos für Versicherungs- und Finanzmakler werden auf der Website http://derfallx.de/beraterinfo.php zur Verfügung gestellt.



Bildinformation: Die Inhalte eines Fall-X-Pakets