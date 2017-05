(fair-NEWS)

Rüsselsheim am 13.05.17 - Die Rüsselsheimer Volksbank bietet ihren Mitgliedern ungewöhnliche Erlebnisse im Rahmen ihres Mitgliedermehrwertprogramms. Mehrere Angebote im Laufe eines Jahres stehen zur Verfügung. Mehr Infos unter <a href="https://www.r-volksbank.de/wir-fuer-sie/veranstaltungen.html">www.R-Volksbank.de/veranstaltung</a>.Am 13.5.17 besuchten 70 Mitglieder der Volksbank den Moviepark Deutschland. Gemeinsam startete man morgens um 7.00 Uhr in Richtung Bottrop. Auch die angekündigten Wetterkapriolen konnten die Vorfreude nicht mindern. Pünktlich um 10.00 Uhr erreichte man den Park und startete sogleich, aller Wettervorhersagen zum Trotz, bei strahlendem Sonnenschein in den Park. Achterbahnen, Shows, 4D-Kino, Paraden, Freefalltower, Rafting und viele Attraktionen mehr, luden zum Mitfahren ein. An diesem Tag eine ganz besondere Attraktion für die jungen Mitglieder - unzählige Youtuber standen im Park für Meet & Greets zur Verfügung.Wie im Fluge verging der Tag mit vielen neuen Eindrücken und Erlebnissen. Mitglied werden, Spaß haben, dabei sein - unter diesem Motto bietet die Rüsselsheimer Volksbank einfach mehr.Wer mehr über das Engagement der Rüsselsheimer Volksbank erfahren möchte findet viele Informationen unter <a href="https://www.r-volksbank.de/wir-fuer-sie/engagement.html">www.R-Volksbank.de/engagement</a>.



