Residence Schloßblick – Natur pur in Rodeneck

(fair-NEWS)

Eingebettet zwischen Wiesen und Wälder von Rodeneck – Residence SchloßblickPerfekt für Familien, Kinder und Naturliebhaber befindet sich die Ferienunterkunft Panorama Residence Schloßblick eingebettet zwischen Wiesen und Wäldern in Rodeneck. Die Residence verfügt über 7 neue und komfortable Apartments, die sowohl gemütlich als auch modern eingerichtet sind. Idyllisch gelegen, prägen stattliche Bauernhöfe, freistehende Kirchen, das imposante Schloss und jede Menge Wiesen und Wälder das Ortsbild rund um Rodeneck. Im Hintergrund ragen die gewaltigen Dolomiten auf und laden zum Wandern auf den sanfteren Hügeln ein.Residence Südtirol – Im Sommer und Winter ein TraumDie Residence Schloßblick überzeugt seine Gäste im Sommer und Winter gleichermaßen mit seinen unzähligen Freizeitaktivitäten. So kann man im Winter in der Region hervorragend Skifahren, Langlaufen oder Schneeschuhwandern. Im Sommer ist die Rodenecker Alm ein beliebtes Wandergebiet. Gemütliche Almhütten laden zum Verweilen ein. Aber auch Mountainbike fahren, Mini-Golfen, Wildwasserrafting oder Paragleiten sind im Eisacktal möglich.Ferienwohnung Eisacktal – Einfach wohlfühlenNeben den ganzen Aktivitäten bietet die Residence Schloßblick auch einen gepflegten Garten mit Schwimmbad. Entspannen Sie sich nach einem langen Tag an der frischen Luft in der Sauna und kommen Sie zur Ruhe. Wenn Sie abends noch Lust auf eine kleine Grillparty haben, so können Sie hierfür unseren Hausgrill benutzen. Auch unser Kräutergarten steht Ihnen für Ihre Verpflegung zur vollen Verfügung.Weitere Informationen erhalten Sie auf: www.residence-schlossblick.it/