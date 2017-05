Last-Minute-Beilagen für den spontanen Grill-Abend

(fair-NEWS)

Bremen, Mai 2017. Die Grill-Saison geht los: Kaum steigen die Temperaturen, kommen nach dem Feierabend oder am Wochenende die ersten spontanen Einladungen zum Barbecue. Doch was tun, wenn der Kühlschrank leer und die Zeit knapp ist? Daniel König, Geschäftsführer des Bremer Gewürzhandels, hat für diesen Notfall die rettende Idee: „Gewürzmischungen sind das Ass im Ärmel, wenn es darum geht, in letzter Minute leckere Beilagen zu zaubern.“ Sie verwandeln, laut dem Experten, Quark, Butter und Co. im Handumdrehen in einen gelungenen Beitrag für das gemeinsame Essen. „Weil sich die vielfältigen Gewürzmischungen gut miteinander kombinieren lassen, lohnt es sich mehrere davon parat zu haben“, meint König. Daraus ergebe sich eine große Reihe unterschiedlicher Geschmacksrichtungen. Wer sich also gut vorbereitet, ist künftig auch bei einem kurzfristigen Grill-Event ein gern gesehener Gast.„Wenig Zeit zu haben, heißt nicht auf Genuss verzichten zu müssen. Gewürzmischungen sorgen für einen intensiven Geschmack, sollten aber frei von künstlichen Zusätzen sein.“ Beim Kauf lohne sich ein Blick auf die Zutatenliste. „Die reicht bei unseren Gewürzmischungen von klassischen Kräutern, wie Petersilie und Schnittlauch über Kurkuma und Koriander, bis hin zu Pinienkernen – aber das Wichtigste: Der Großteil enthält kein Salz“, betont König. Das sollte erst im Nachhinein je nach Belieben hinzugefügt werden. „So kann die Beilage auch nicht versalzen werden.“ Als Grundlage für Dips und Brotaufstriche funktionieren, so König, verschiedene Lebensmittel, wie Crème fraîche, Joghurt, Butter oder Frischkäse. „Darin einfach wenige Teelöffel der Mischung verrühren, abschmecken, fertig!“ Übrigens: Von jedem verkauften Produkt spendet der Bremer Gewürzhandel mit seiner GENUSSHELFER-Initiative einen Cent und bei den Artikeln aus dem GENUSSHELFER-Sortiment fünf Cent an soziale Projekte.Weitere Informationen gibt es unter www.bremer-gewuerzhandel.de



Bildinformation: Eine italienische Kräutermischung, Schnittlauch, Dill und Salz machen aus Quark schnell einen leckeren Dip. / Foto: Bremer Gewürzhandel GmbH