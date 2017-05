+++ Klein, fein, voller Wirkstoffe +++ Ampullenpflege von PHARMOS NATUR +++

(fair-NEWS)

• Anti Stress Serum - Soforthilfe für "gestresste" Haut• Detox Europea – entschlackende Wirkung• Avellana - hautglättende Kostbarkeit• Cell Vital rose – stimuliert KollagenproduktionOb straffende Love Your Age Ampulle oder intensiv verjüngendes Anti Stress Programm, unsere Ampullenkuren wirken gezielt, intensiv und langfristig. Sie sind effektiv und unkompliziert in der Anwendung. Für unterschiedlichste (Haut-)bedürfnisse bieten sie eine kurmäßige, individuelle Lösung.Magie für die HautIn den leichten Glasampullen ist genau die richtige Menge, um eine 3-Tages-Intensivkur zu machen. Ausreichend für Gesicht, Hals Dekolleté. Für außergewöhnliche Pflegeer-gebnisse: sofort mehr Feuchtigkeit, Schutz, Balance, und Regeneration. Natürliche Wirk-stoff-Power für jede Haut und jedes Pflegebedürfnis, mit erstaunlichem Sofort-Effekt durch besondere Dosierung.AnwendungTräufeln Sie den Inhalt einer Ampulle auf die Hand und verteilen Sie diesen mit den Fin-gerspitzen im Gesicht, auf dem Hals und Dekolleté. Durch sanftes Einklopfen mit Hilfe der Handflächen werden die Wirkstoffe eingearbeitet, so dass sie ihre volle Wirkung entfalten können. Anschließend tragen Sie Ihre gewohnte Pflege auf.



Bildinformation: Auf Natur geeicht. Ampullenpflege von PHARMOS NATUR Green Luxury