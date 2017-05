Seminar Erfolgreich Bücher konzipieren, schreiben und verkaufen von und mit Bestseller-Autor Bernhard Moestl

(fair-NEWS)

Lernen Sie,erfolgreiche Bücher zu konzipieren und zu schreibenVerstehen Sie das Geheimnis der Bestseller-AutorenErfahren Sie, was Verlage von Autoren erwartenErhöhen Sie die Chancen Ihres persönlichen BuchprojektesJedes Jahr erscheinen alleine im deutschsprachigen Raum über 90.000 neue Bücher, von denen einige einen Platz in den Bestsellerlisten erhalten. Täglich lehnen Lektoren tausende Manuskripte ab. Dennoch werden auch aus Einsendungen unbekannter Autoren neue, erfolgreiche Bücher.Was aber ist das Geheimnis jener, die es schaffen? Wie konzipiert man ein erfolgreiches Buch und bringt das Konzept nachher auch zu Papier? Wie können Sie die Erfolgschancen Ihrer ganz persönlichen Buchidee erhöhen? Auf diese und viele andere Fragen erhalten Sie in diesem Seminar direkt umsetzbare Antworten.Inhaltliche Schwerpunkte- Thema und Zielgruppe finden- Autorenkompentenz definieren- Der Fahrplan zum eigenen Buch- Expose und Klappentext- Den eigenen Stil finden- Kreativitäts,- Schreib- und Konzeptionstechniken- Konkrete Arbeit an eigenen ProjektenIhr Nutzen- Sie kennen die Techniken der Profi-Autoren- Sie verstehen, wie ein Buch Erfolg haben kann- Sie wissen, wie Verleger und Lektoren denken- Sie erfahren, was ein Verlag von Ihnen erwartet und was Sie erwarten können- Sie erhalten eine professionelle Einschätzung über die Chancen Ihres geplanten Buchprojektes und Anregungen zur VerbesserungFür wen ist das Seminar geeignet?Jeder, der erfolgreich Bücher auf den Markt bringen und verstehen möchte, wie der Buchmarkt funktioniert.Seminardetails: Wann: Samstag, 11. November 2017Wo: Hotel "Zum Roten Ochsen", Kalchreuth bei NürnbergMehr erfahren: www.bernhardmoestl.com/seminar_buecher.php



Bildinformation: Bücherseminar Bernhard Moestl 2017