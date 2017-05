Dr. Titel: Kleiner Eingriff vertreibt Frühjahrsmüdigkeit

(fair-NEWS)

Dicke Augen mit Schlupflidern oder Tränensäcken lassen einen müde, abgespannt und älter wirken. Dr. med. Reinhard Titel, Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie, bietet in seiner Wiesbadener Praxis einen kleinen, sanften Eingriff an, der den Blick und die Augen öffnet und sie wieder strahlen lässt: die Augenlidstraffung.Wer kennt sie nicht, die alljährliche Frühjahrsmüdigkeit? Jedes Jahr im Frühling erwischt sie viele von uns aufs Neue – das Aufstehen fällt morgens so schwer.Aber nicht genug, dass wir uns unausgeschlafen fühlen, wir möchten auf keinen Fall auch so aussehen: müde und abgespannt und mit geschwollenen Augen.„Geschwollene Augen am Morgen nach dem Aufwachen können verschiedene Gründe haben: am Vortag zu wenig getrunken oder zu salzhaltig gegessen. Auch Alkoholkonsum kann zu Wassereinlagerungen an den Augen führen. In den meisten Fällen verschwinden die dicken Augen im Laufe des Tages wieder und der Blick klärt sich. Doch es gibt Ausnahmen“, weiß Dr. med. Reinhard Titel, Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie, aus seinem Praxisalltag in Wiesbaden.Empfindliche Fenster zur SeeleUnsere Augen zählen zu den ausdrucksstärksten Gesichtsmerkmalen. Die Haut um die Augen herum ist empfindlich und vergleichsweise dünn. Veränderungen des Bindegewebes können ebenso wie das Alter oder eine genetische Veranlagung im Zusammenspiel mit der Schwerkraft die sensible Partie schneller erschlaffen lassen.„Unsre Augen sind wie ein Magnet, der beim Kennenlernen die Blicke auf sich zieht. Selbst kleinere Alterungszeichen lassen uns sofort abgespannt wirken – hängende Oberlider, die sogenannten Schlupflider, aber auch Tränensäcke und Augenringe lassen uns müde, traurig und vor allem älter aussehen, als wir eigentlich sind“, erklärt Dr. Titel.„Gegen hängende Oberlider, sogenannte Schlupflider, hilft nur eine Oberlidstraffung, denn einmal entstandener Gewebeüberschuss bildet sich nicht wieder zurück.“Gründe, die dafür sprechen sich die Augenlider straffen zu lassenEine Augenlidstraffung entfernt überschüssiges Gewebe, so dass Lidkante und Wimpern wieder sichtbar werden: Die Augen wirken wacher, offener und strahlender, die Ausstrahlung jugendlicher und vitaler. Die Vorteile kurz zusammengefasst:• Gesteigertes Selbstbewusstsein durch vitalere, jugendlichere Ausstrahlung• Dauerhaftes, natürliches Ergebnis• Ambulanter Eingriff unter örtlicher Betäubung• Kein drückendes Schweregefühl auf den Augen mehr• Winzige, nahezu unsichtbare Narben – versteckt in den Lidfalten• Besonders eine Oberlidstraffung kann das Sichtfeld wieder vergrößernKleiner Eingriff für strahlende AugenblickeDie chirurgische Korrektur der Augenlider, die sogenannte Blepharoplastik, ist ein beliebter, häufig vorgenommener und für den Patienten wenig belastender Eingriff. Bei erfolgreicher Durchführung wird eine langfristige, sichtbar vitalere und jugendlichere Ausstrahlung erzielt. Man unterscheidet bei der Augenlidkorrektur zwischen der Ober- und der Unterlidstraffung.Sowohl bei der Oberlidkorrektur wie auch bei der Unterlidstraffung wird überschüssiges Gewebe aus Haut, Muskeln und Fettpolstern vorsichtig entfernt. Entlang der jeweiligen Lidkante wird der Hautüberschuss oval umschnitten und zusammen mit dem darunterliegenden Fettgewebe entfernt. Die Wundränder werden mit feinsten Nähten vernäht. Da der Schnitt in der Oberlidfalte bzw. an der Unterlidkante „versteckt“ gesetzt wird, bleibt die winzige Narbe später nahezu unsichtbar.„Bei einer Augenlidstraffung reicht es nicht, nur die überschüssige Haut zu entfernen. Ich passe ebenfalls den Augenringmuskel und die Fettpolster der richtigen Form an“, erklärt Dr. med. Titel, der für seine Erfahrung im Bereich der Augenlidstraffung in Wiesbaden bekannt ist.Eine Augenlidkorrektur wird unter lokaler Betäubung durchgeführt, auf Wunsch kann ein Dämmerschlaf den Eingriff noch schonender gestalten. Da kein stationärer Aufenthalt notwendig ist, kann der Patient am gleichen Tag nach Hause gehen und etwa eine Woche später in seinen gewohnten Alltag zurückkehren.„Eine Augenlidstraffung ist einer der häufigsten schönheitschirurgischen Behandlungen – ein relativ kleiner Eingriff mit einer strahlenden Wirkung. Fast alle meine Patienten berichten beim Nachsorge-Termin ein paar Wochen später begeistert, dass sie von vielen Leuten gefragt worden sind, ob sie im Urlaub waren oder warum sie sonst so erholt aussehen. Dieses Feedback freut mich immer sehr“, berichtet Dr. med. Titel.



Bildinformation: Gegen müde Augen kann eine Augenlidstraffung helfen