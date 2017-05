Uhrzeit, die in jede Tasche passt

(fair-NEWS)

Als Meisterstücke der Uhrmacherkunst werden die eleganten Taschenuhren der Planum-Kollektion von Jean Marcel traditionell handwerklich gefertigt. Drei neue Modelle im klassisch edlen Gehäuse geben durch ihren Sichtboden den Blick frei auf das aufwendig gearbeitete Handaufzugswerk mit seinen besonderen Verzierungen wie Dekorschliffen, gravierten Ornamenten oder gebläuten Schrauben.Die aktuell neu erschienenen Planum-Modelle 680.925.56 und 680.926.56 sowie 624.640.26 bieten in Savonette-Ausführung mit Doppelscharnier einen imposanten Anblick. Da Ober- und Unterseite durch einen Deckel geschützt werden, sind die Uhren sogar beidseitig mit einem Mineralglas versehen.Das in der Planum-Serie eingeschalte Uhrwerk Jean Marcel JM H 15 im „Ega Tech Finish“ basiert auf dem 16 ½ Unitas 6498 in der Savonette-Ausführung mit kleiner Sekunde bei 6 Uhr, konstruiert für Taschenuhren mit Sprungdeckel. Dieses Schweizer Uhrwerk von ETA gilt als bestes Taschenuhrwerk weltweit.Jede Jean Marcel Planum verfügt über eine Incabloc-Stoßsicherung und auch sonst sind die feinmechanischen Meisterwerke exzellent verarbeitet. Ihr gediegenes Gehäuse aus 925er-Silber mit Seidenschliff oder aus Messing mit Roségoldbeschichtung ist je nach Modell zusätzlich graviert. Dank ergonomisch perfektem Gehäusedurchmesser von 49 mm (ohne Krone gemessen) bei 15 mm Bauhöhe liegen die Uhren der Planum-Linie ausgezeichnet in der Hand.Da Taschenuhren heute eher selten anzutreffen sind, ist jede Jean Marcel Planum zugleich ein extravagantes Accessoire, mit dem sich im Handy-Zeitalter ein Zeichen setzen lässt – wenn man statt des Smartphones eine Taschenuhr aus dem Jackett zieht, um die Zeit abzulesen ...Die in streng limitierter 100er-Auflage gefertigten Planum-Taschenuhren von Jean Marcel kosten zwischen 795 und 995 Euro und können direkt online auf der Herstellerseite www.jeanmarcel.com gekauft werden.



Bildinformation: Taschenuhrenserie Jean Marcel Planum: Schweizer Mechanik, limitiert auf weltweit 100 Stück / Jean Marcel Montres GmbH