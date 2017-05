Embedded PC für den mobilen Fahrzeugbetrieb

(fair-NEWS)

Im mobilen Fahrzeugbetrieb werden vorwiegend Embedded PC eingesetzt, die auf der einen Seite kompakt und robust sind, auf der anderen Seite zahlreiche Schnittstellen aufweisen und möglichst kabellos kommunizieren. Der Embedded PC IVS-300 von ICP Deutschland verbindet all diese Eigenschaften in einem. Die kompakte Bauform von nur 255x185x80mm bietet Platz für zwei RS-232, eine CAN-Bus/OBD-II, eine VGA, eine HDMI, je einen isolierten digitalen Eingang und eine RS-422/485 Schnittstelle sowie vier Gigabit PoE LAN (15,4W pro Port). Letztere ermöglichen den Anschluss von bis zu vier PoE fähigen Geräten wie z.B. IP-Kameras für eine umfassende Videoüberwachung eingesetzt werden können. Die zwei „hot-swappable“ 2.5“ SATA 6Gb/s SSD Einschübe können für den Ausbau der die Speicherkapazität genutzt werden. Aufgrund der flexiblen Eingangsspannung von 9VDC~36VDC, des Temperaturbereichs von -20°C ~+60°C und der E-Mark sowie MIL-STD-810F Zertifizierung eignet sich der IVS-300 insbesondere für mobile Einsatzzwecke. Die kabellose Kommunikation wird über ein optionales 3G-Kit per Dual SIM und ein Wi-Fi Kit ermöglicht. Beide Module sind mit oder ohne Bluetooth Funktion erhältlich. Nach Bedarf können damit sowohl WLAN als auch WWAN Reichweiten abgedeckt werden. Dank des bereits integrierten GPS ist eine Echtzeitortung jederzeit möglich. Der passiv gekühlte IVS-300 steht mit einem Intel® Celeron® Quad-Core 2.0GHz der ULT-Serie oder einem CoreTM i5 Dual-Core 2.4GHz Prozessor, der max.15W TDP aufweist, zur Verfügung. ICP liefert den Embedded PC auf Wunsch auch mit Arbeitsspeicher, Massenspeicher und Windows® Betriebssystem als Ready-to-Use System vorinstalliert aus.ICP. Industrial Computer Products …by people who care!Produkte als HTML: https://www.icp-deutschland.de/index.php?lang=0&cl=search&searchparam=IVS-300&filterCategoryPathROOT=Products&filterStatus=60~~~70&&listtype=search&searchparam=IVS-300 Datenblatt: http://files.icp-deutschland.de/produkte/KC001004/web/icp/IVS-300-ULT3-datasheet-20170504.pdf



Bildinformation: IVS-300 – Embedded PC mit 4 PoE LAN Ports / ICP Deutschland GmbH