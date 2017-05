Beim Trendsport Dog Diving heben Hunde ab

(fair-NEWS)

Wenn Hunde Anlauf nehmen, abheben und abtauchen, ist es wieder so weit: Die neue Dog Diving Saison ist eröffnet! Von Mai bis November findet die Purina PRO PLAN Dog Diving Turnierserie auf verschiedenen Tier-Messen in Deutschland statt. Nicht nur Hund und Herrchen oder Frauchen kommen auf ihre Kosten. Auch für Zuschauer aller Altersklassen sind die Events ein echtes Erlebnis.Pool Position: Sitz! Platz! Spring!Beim Dog Diving geht es darum, dass teilnehmende Hunde möglichst weit von einer Rampe ins Wasser springen. Anfangs sind viele Hunde zurückhaltend. Doch haben sie erst einmal Anlauf genommen und den Satz ins kühle Nass gewagt, können die meisten gar nicht genug bekommen. Dabei beeindrucken die Vierbeiner mit ihren ganz individuellen Sprungtechniken. Witzige Sprints und spektakuläre Landungen begeistern die Zuschauer ebenso wie die kuriosen Unterwasserfotos, die den Hund bei der Landung zeigen.Jeder Hund hat mehrere Versuche und kann sich so an den Sprung von der Rampe gewöhnen. Vorkenntnisse sind beim Dog Diving nicht erforderlich. Egal ob klein oder groß, alt oder jung, sportlich oder gemütlich - beim Dog Diving sind alle Hunde willkommen.Die von Purina PRO PLAN gesponsorte Turnierserie findet in Deutschland bereits zum fünften Mal statt. Die Fachhandelsmarke von PURINA hat es sich zum Ziel gesetzt, die Gesundheit und das Wohlbefinden von Hunden zu unterstützen und engagiert sich daher weltweit für verschiedene Hundesportarten. Dog Diving hat eine wachsende Fangemeinde und inzwischen reisen Zuschauer sogar hunderte Kilometer weit, um die kuriosen Sprünge live zu erleben und die Hunde vom Beckenrand aus anzufeuern.In diesem Jahr beginnt die Dog Diving Turnierserie auf der Messe "Hund und Katz", die vom 19. bis 21. Mai in Dortmund stattfindet. Darauf folgen Termine in Hannover (10. bis 11. Juni) und Ludwigshafen (12. bis 13. August), bevor im Rahmen der World Dog Show in Leipzig (8. bis 12. November) die Europameisterschaft stattfindet.Mehr zu dem spektakulären Trend und Informationen zur Teilnahme finden Sie unter <a href="www.dogdiving.eu">www.dogdiving.eu</a>Purina PRO PLAN: Wir teilen Ihr Engagement und Ihre VerantwortungPurina PRO PLAN engagiert sich weltweit bereits seit Langem für verschiedene Sportarten, bei denen sich Mensch und Hund gemeinsam fit halten und Spaß haben. Die Fachhandelsmarke unterstützt die natürlichen Abwehrkräfte von Hunden und ist maßgeschneidert für verschiedene Bedürfnisse unterschiedlicher Größen, Lebenssituationen oder Lebensalter. So bietet das Sortiment die passende Nahrung für alle Lebensphasen vom Welpen über den ausgewachsenen Hund bis hin zum Senior sowie für Hunde mit empfindlicher Haut oder einem hohen Aktivitätslevel. Purina PRO PLAN wurde von Ernährungsexperten und Tierärzten auf Basis neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse entwickelt.<a href="/www.purina-proplan.de/hund">www.purina-proplan.de/hund</a>



Bildinformation: Beim Trendsport Dog Diving von Purina PRO PLAN heben Hunde ab (Bildquelle: Nestlé Purina PetCare)