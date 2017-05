„Sei eine Stimme“ – Sonderausstellung in Braunschweig

(fair-NEWS)

Stimmen gegen Rechtsextremismus: Als Sonderausstellung präsentiert der Verein „Aktion Liebe Deinen Nächsten e.V. am Samstag, 20.05.2017, ab 13 Uhr die Foto-Wanderausstellung in Braunschweig im Rahmen des Fußballbenefizturniers „Charity Masters 2017“ mit einem Podiumsgespräch engagierter Stimmen. Ab 13 Uhr haben Besucher die Möglichkeit, die Exponate in der KICK OFF Soccerarena Braunschweig zu sehen. der Der Eintritt ist frei.„Sei eine Stimme“ ist eine Foto-Wanderausstellung gegen Rechtsextremismus und zeigt Gesichter aus Politik, Musik, TV und Sport mit individuellen Statements gegen Rassismus, Vorurteile und Diskriminierung bzw. für Integration, Vielfalt und Grenzüberschreitung. Dabei sind Ausstellungsbesucher auch selbst aufgefordert, ihre Stimme gegen Rechts in der Gesellschaft zu artikulieren und sich mit eigenen Statements zu positionieren.Ausstellungsinitiator ist Martin Rietsch, der selbst für sein vielfältiges Engagement mehrfach preisgekrönt ist, u.a. von Bundesinnenminister Dr. Thomas de Maizière mit dem Fair Play Preis des Deutschen Sports, einem Gemeinschaftspreis des Bundesinnenministerium, des Deutschen Olympischen Sportbunds und des Verbands Deutscher Sportjournalisten. Seit vielen Jahren setzt Martin Rietsch sich gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit ein und gestaltet Präventions- und Integrationsprojekte an Schulen in ganz Deutschland.Buntes Programm am 20.05. in Braunschweig: Das vielfältige Begleitprogramm macht die Charity Masters zu einem Event, bei dem für jeden etwas dabei ist. So gibt es neben der Sonderausstellung „Sei eine Stimme“ im Rahmen des Fußballturniers eine große Tombola und das Frühlingsfest KICK OFF & FRIENDS mit Mitmachaktionen rund um den Fußball, wie z.B. Torwandschießen, Parcours und Torschuss-Geschwindigkeitsmessung. Die anschließende Players Night bietet einen Turnierausklang mit Bühnenprogramm.Die Charity Masters werden zugunsten der gemeinnützigen Arbeit von „Aktion Liebe Deinen Nächsten e.V.“ ausgerichtet. Nach anderen norddeutschen Standorten finden sie in diesem Jahr erstmalig in Braunschweig statt. Seit vielen Jahren engagiert sich der Verein für Kinderprojekte und überreicht beispielsweise in Deutschland gesammelte Trikotspenden an Fußballschulen und Hilfsprojekte in internationalen Armenvierteln. Aktion Liebe Deinen Nächsten engagierte sich bereits für Länder wie Mosambik, Südafrika, Brasilien und Burundi, die Philippinen, Sambia, Ägypten und Thailand.



Bildinformation: Sonderausstellung „Sei eine Stimme“ am 20.05. in Braunschweig