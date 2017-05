GreenLine Hotels als erste Hotelgruppe beim GreenTec Award ausgezeichnet +++ Wichtigster Umweltpreis der Welt feiert 10jähriges Jubiliäum +++

(fair-NEWS)

Am Freitagabend kamen zum 10. GreenTec Award ins Berliner E-Werk nicht nur Ökohelden, sondern Stern und Sternchen der Mode-, Fernseh- und Musikbranche zusammen. ProSieben als Medienpartner begleitet den GreenTec Award seit vielen Jahren und so wurde die dreistündige Preisverleihung übe einen Livestream übertragen. Die GreenTec Awards haben sich in 10 Jahren zu einem der wichtigsten Umweltpreise der Welt entwickelt. Ziel ist es, gemeinsam grüne Projekte zu fördern, Visionäre miteinander zu vernetzen und zum Nachahmen und Mitmachen anzuregen.Für die GreenTec Awards 2017 konnte man sich bis zum 15. September 2016 in den Kategorien Bauen & Wohnen, Energie, Galileo Wissenspreis, Kommunikation, Lifestyle, Mobilität by Schaeffler, Recycling & Ressourcen by Veolia, Reise, Sport by Jack Wolfskin, Sustainable Development, Textiles & Fashion by KUNERT sowie WWF Galileo Green Youngster Award bewerben. Privatpersonen konnten sich in den Kategorien Galileo Wissenspreis und WWF Galileo Green Youngster Award bewerben.Darüber hinaus wurde ein Sonderpreis Music für herausragend engagierte Künstler in der Musikindustrie verliehen. Nena, die Preisträgerin im vergangenen Jahr, hielt in diesem Jahr die Laudation zu ihrem Nachfolger Samy Deluxe.Als führende Interessenvertretung der deutschen Reisebranche ist der Deutsche ReiseVerband Pate der Kategorie Reise. Terragon Environmental Technologies gewinnt den GreenTec Award 2017 als Technologie Unternehmen in dieser Kategorie. Was geschieht mit den großen Mengen Abfall, die auf Kreuzfahrtschiffen produziert werden? Das kanadische Unternehmen Terragon Environmental Technologies Inc. hat eine Lösung entwickelt, mit der aus Schiffsabfällen Energie entsteht.Die GreenLine Hotels, als erste nachhaltige Hotelgruppe, konnten sich in der Kategorie Reisen den zweiten Platz sichern. Erstmalig wurde damit eine Hotelgruppe beim GreenTec Award für seine nachhaltigen Leistungen ausgezeichnet. „Wir sind sehr stolz auf diesen branchenübergreifenden Award und nehmen den Preis als Ansporn, unsere Hotelgruppe mit weiteren nachhaltigen Hotels auszubauen. Unsere Kunden begrüßen diese grüne Ausrichtung unserer Angebote sehr.“, so Suzann Heinemann, Geschäftsführerin der GreenLine Hotels.



Bildinformation: GreenLine Hotels