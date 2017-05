(fair-NEWS)

(Mynewsdesk) Ringler Research: Unternehmensbeschreibung über die Explorations- und Entwicklungsgesellschaft Nexus Gold Corp. veröffentlicht /Original Research von Ringler Research, eine Marke der Ringler Consulting and Research GmbHAnalyst: Carsten RinglerAnlass der Studie: Werbemitteilung vom 15.05.2017Schlusskurs vom 12.05.2017: 0,19 CAD / 0,12€Branche: BergbauISIN Nummer: CA65341L1040Wertpapierkennnummer:A2AS8NNexus Gold Corp. ("Nexus" oder das "Unternehmen") (TSXV: NXS) ist erfreut, dass Ringler Research mit dem Coverage des Unternehmens begonnen hat. Eine Unternehmensbeschreibung kann unter dem folgenden Link heruntergeladen werden: http://mining-research.de/nexus-gold-corpZitat des Autors Carsten Ringler „Wir berichten in unserer Unternehmensbeschreibung / Research Note über das Explorations- und Entwicklungsunternehmen Nexus Gold. Das Unternehmen entwickelt mit „<a>Bouboulou</a>" und „<a>Niangouela</a>" zwei sehr interessante Goldprojekte in Burkina Faso. Insgesamt umfassen die Konzessionsflächen in dem Land derzeit 216,8 Quadratkilometer. Dabei liegt „Niangouela" nur wenige Kilometervon der „Bissa" Mine von Nordgold entfernt. Das letzte Bohrprogram lieferte hier bereits erste positive Analyseergebnisse, bei denen auf Teilabschnittslängen Goldmineralisierungen definiert werden konnten."Über das Unternehmen:Nexus Gold Corp. ist eine in Vancouver ansässige Explorations- und Entwicklungsgesellschaft mit Fokus auf Goldprojekten in weltweit führenden Explorations- und Bergbaugebieten. Das Unternehmen entwickelt derzeit zwei aussichtsreiche Projekte im westafrikanischen Burkina Faso.Nexus Gold ist an der Kanadischen Wertpapierbörse und an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Mehr Informationen zu den Projekten finden Sie unter:<a href="http://nexusgoldcorp.com/index.php/en/">http://nexusgoldcorp.com/index.php/en/</a>Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:Peter D. BerduscoPresident, CEO und DirectorTel. +1 604 558 1919<a href="mailto:info@nexusgoldcorp.com"></a><a href="mailto:info@nexusgoldcorp.com"></a>Mail: <a href="mailto:info@nexusgoldcorp.com">info@nexusgoldcorp.com</a>



