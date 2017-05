aquaTurm beweist Energieeffizienz mit Lösung von econ solutions

(fair-NEWS)

In Radolfzell wurde das weltweit erste Null-Energie-Hochhaus und energieeffizienteste Designhotel aquaTurm eröffnet. Für das wissenschaftliche Energiemonitoring setzen die Betreiber auf die Energie Controlling Lösung econ von econ solutions.Nach achtjähriger Bauzeit hat das Designhotel aquaTurm in Radolfzell am Bodensee jetzt eröffnet. Der ehemalige Wasserturm verbindet Nachhaltigkeit und Komfort auf höchstem Niveau: Das Gebäude versorgt sich zu 100% aus erneuerbaren Energien mittels Hydrothermie, Photovoltaik, Solarthermie, Windkraft und Regenwassernutzung. Um gleichzeitig den Energieverbrauch so weit wie möglich zu reduzieren, kommen zahlreiche innovative Technologien und Sonderanfertigungen zum Einsatz, z.B. das weltweit erste Solar beheizte Panorama Dampfbad, das weltweit erste fünf-fach verglaste Fenstersystem und der weltweit sparsamste beheizte Wasserhahn.Energiemonitoring mit econDer aquaTurm wird durch das Bundesministerium für Umwelt, der KfW und dem Umweltbundesamt gefördert. Voraussetzung für die Förderung war ein Nachweis über die Erreichung der energetischen Ziele. Hierfür setzen die Betreiber das Energie Controlling System econ des Energiespezialisten econ solutions ein. Es liefert die Grundlage für die wissenschaftliche Begleitung und Vermessung des Gebäudes, die energetische Dokumentation sowie die Optimierung des Gebäudebetriebs. "Flexibel im Ausbau und einfach in der Installation und Nutzung hat uns die Lösung von econ solutions sofort überzeugt. Das System liefert die benötigten Daten und Auswertungen auf die komfortabelste Art und Weise", erklärt Norman Räffle, Architekt und Facility Manager.Das econ System umfasst verschiedene Zähler für unterschiedliche Medien, Datenlogger, und die Auswertungssoftware econ3. Das Energie- und Leistungsmessgerät econ sens3 misst detailliert und zeitgenau die zentralen Parameter der elektrischen Energie wie Wirk-, Blind- und Scheinleistung sowie Strom und Spannung. Außerdem kommen Messgeräte für Wasser, Temperatur und Wärmemenge zum Einsatz. Die Daten aller Sensoren werden im Datenlogger econ unit gebündelt. Von hier gehen sie an die webbasierte Auswertungssoftware econ3, die daraus individuell aufbereitete Analysen und Berichte erstellt und alle wichtigen Leistungskennzahlen liefert. Dank einfacher, praxiserprobter Benutzerführung ist die Software econ3 intuitiv bedienbar.



Bildinformation: (Bildquelle: aquaTurm/AIR Architektur- u. Ingenieurbüro Räffle)