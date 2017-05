(fair-NEWS)

PRINTAS Werbekalender versus Onlinewerbung: Was funktioniert besser?Ob großes Unternehmen oder kleiner Betrieb, Händler oder Dienstleister - effiziente Werbung ist für jeden Unternehmer einer der wesentlichen Bausteine zum Erfolg. Werbung bedeutet: Neue Kunden gewinnen, Bestandskunden binden, Geschäftspartner von der eigenen Leistung überzeugen. Dafür stehen zahlreiche Möglichkeiten zur Verfügung. Im digitalen Zeitalter nimmt Onlinewerbung einen großen Bereich ein. Aber bedeutet das zwangsläufig das Aus für klassische Werbemaßnahmen? Keineswegs! Erprobte Werbemittel wie der <a href="www.printas.com/monatskalender">Monatskalender</a> von PRINTAS sind nach wie vor am Markt erfolgreiche Werbeträger.Was kann Online-Werbung?Ein Unternehmen, das auf eine eigene Homepage und den Auftritt in sozialen Netzwerken verzichtet, tut sich schwer. Online-Werbung weckt Aufmerksamkeit, kann nicht nur werben, sondern auch beispielsweise über neue Produkte und Aktionen informieren. Im besten Fall führt die digitale Werbemaßnahme sofort zur Weiterleitung auf die Webseite und zum Kauf. Mit einer hohen Konversionsrate ist gut gemachte Online-Werbung eines der effizientesten Werbemittel. Im ungünstigsten Fall wirkt sie eher nervend und abschreckend. Es gilt also, das rechte Maß zu finden.Was kann der Monatskalender?Der <a href="www.printas.com/monatskalender">Monatskalender</a> kann dagegen auf eine lange Tradition verweisen. Er ist seit jeher ein wichtiges Planungsinstrument. Ursprünglich wurde er hauptsächlich in Speditionen eingesetzt, daher stammt auch der Begriff Speditionskalender. Im modernen Unternehmen erfüllt er nach wie vor seine Aufgabe - er liefert einen schnellen Überblick, informiert zuverlässig über Kalenderwochen und anstehende Feiertage oder sonstige Ereignisse. Auch im nahezu papierfreien Büro hat der Mehrmonatskalender seinen festen Platz. Als Werbekalender aus dem bekannten PRINTAS Kalenderverlag bietet er die Möglichkeit zu einer individuellen Gestaltung. PRINTAS stellt Monatskalender her, die alle individuellen Kundenwünsche berücksichtigen. Verfügbar sind Werbekalender in diversen Größen und Formaten sowie mit Kalendarien für drei bis sieben Monate.Was ist besser - Werbekalender oder Onlinewerbung?Experten in Sachen Werbung und Marketing raten zu einer breiten Streuung. Das bedeutet: Möglichst mehrere Varianten kombinieren und nutzen, damit ein hoher Werbe-Effekt eintritt. Der <a href="www.printas.com/monatskalender">Monatskalender</a> ist ganzjährig im Gebrauch. Damit das Jahr vollständig abgedeckt wird, sollte der Werbekalender spätestens zum Jahresende bei Kunden und Geschäftspartnern eintreffen. Beim Versand bietet es sich an, eine Karte mit persönlichen Wünschen für das kommende Jahr beizulegen. Diesen Vorteil bietet nur ein reales Werbemittel. Wie erfolgreich der PRINTAS-Monatskalender tatsächlich ist, erfahren Unternehmer spätestens, wenn Kunden fragen: Wo bleibt der neue Kalender?



Bildinformation: PRINTAS Kalenderverlag GmbH Hamburg