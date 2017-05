Das Glück liegt auf dem Rücken der Pferde

(fair-NEWS)

Pferde sind schon etwas Besonderes. Immer öfter werden sie auch eingesetzt um kranke Menschen zu therapieren, denn sie tun Körper und Seele gut!Der Sterntalerhof ist ein Kinderhospiz für Familien mit schwerkranken, chronisch bzw. sterbenskranken Kindern. Im Rahmen der gesamtheitlichen Unterstützung bzw. Begleitung wird sehr oft auf die Therapie mit Pferden, das therapeutische Reiten gesetzt. Die sanfte und einfühlsame Arbeit mit dem Pferd macht den Kindern nicht nur Spaß, sondern führt zu bemerkenswerten Erfolgen.(Quelle: https://www.sterntalerhof.at/de/)In ihrem Jugendbuch „Willkommen zu Hause, Amy” erzählt die an MS erkrankte Atorin Britta Kummer wie ein Heimkind, das an den Rollstuhl gebunden ist, mit der Hife eines Pferdes neuen Lebensmut bekommt.„Willkommen zu Hause, Amy“ ist eine wundervolle Familiengeschichte, die von Zuversicht, Mut, Liebe und dem Glauben an die eigene Kraft handelt.Amy wurde mit einer Muskelschwäche in den Beinen geboren. Als sie drei Jahre alt war, gab ihre Mutter sie in ein Kinderheim, da sie der Aufgabe, eine behinderte Tochter großzuziehen, nicht gewachsen war.Im Heim hat Amy aufgrund ihres Handicaps kein leichtes Leben. Sie wird von den Kindern gehänselt und drangsaliert. Ihr einziger Freund ist Mischlingshund Max, der immer an ihrer Seite ist.Erst nach Jahren erfährt Amy Mitgefühl, denn Mary, eine Freundin der Heimleiterin, holt sie zu sich auf die Farm. Im Pferdestall findet sie den verängstigten Amigo. Schon bald stellt sich heraus, dass auch er das Vertrauen in die Menschen verloren hat.Können Amy und Amigo einander helfen, ihr Misstrauen abzubauen?Dieses Buch wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.Weitere Informationen unter http://brittasbuecher.jimdo.com/ und im Karina- Verlag.Über den Verlag:http://regiowiki.at/wiki/Karina_VerlagGegründet wurde der Karina-Verlag im August 2014 von der Autorin Karin Pfolz. In Anlehnung an den Verein „Respekt für Dich – AutorInnen gegen Gewalt“, dessen Vorstandsvorsitzende sie ist.Jedes publizierte Buch des Verlages, jede CD, jedes Kunstwerk, unterstützt die Gewaltopferhilfe in Österreich. Außerdem veranstaltet „Respekt für Dich“ und der Karina-Verlag laufend Workshops an Schulen, zu den Themen Gewaltvermeidung, Mobbing, Mentortraining bei Lernproblemen usw.Jährlich erscheinen einige Anthologien unter dem Titel „Jedes Wort ein Atemzug“, deren gesamtes Honorar an GewaltfreiLeben geht. Daran beteiligen sich inzwischen über 1.200 AutorInnen weltweit.Für den Karina-Verlag und alle unsere Künstlerinnen und Künstler gilt immer:„Jedes Buch ist eine Träne weniger“©byChristine Erdic



Bildinformation: Das Glück liegt auf dem Rücken der Pferde