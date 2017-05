Miller Heiman Group Elevate Summit: Showpad wird Sponsor

(fair-NEWS)

London / Amberg / Düsseldorf, 16.05.2017Mit Showpad konnte die Miller Heiman Group einen weiteren Sponsor für den Elevate Summit in London gewinnen. Der Sales and Service Summit gehört zu einer Serie von Events, die Kunden und Interessenten der Miller Heiman Group Einblicke in die Zukunft und die Entwicklung von Sales und Service in den kommenden Jahren gibt."Der Elevate Summit ist unser Event-Angebot, mit dem wir Unternehmen helfen, besser zu verkaufen und besseren Service zu bieten. Die Zusammenarbeit mit Showpad ermöglicht es uns, unsere Kunden dabei zu unterstützen, eine optimale Ausgangsposition für langfristig angelegte Erfolge anzulegen", kommentiert Richard Hilton, Managing Director EMEA der Miller Heiman Group, die Entscheidung. "Elevate hat das Ziel, mit wegbereitenden, innovativen Beiträgen die Chancen zu beleuchten, die sich in der Sales- und Service-Landschaft der Zukunft ergeben."Der EMEA Sales und Service Summit findet im renommierten Golf-Hotel The Grove, Hertfordshire, nur knapp 30 Kilometer von London entfernt, statt. Bei dieser Veranstaltung erfahren Teilnehmer von Branchenexperten, wie Lösungen für die drängendsten Herausforderungen in Sales und Service gelöst werden können."Jahr für Jahr demonstriert die Miller Heiman Group die Fähigkeit, nicht nur Visionäre und Vordenker zusammenzubringen, sondern auch die Top-Level-Führungskräfte, die außergewöhnliche Kundenerfahrungen gestalten können. Mit der Experience Plattform von Showpad, die bei Verkaufsgesprächen die Kundenerfahrung dramatisch verbessern wird, leistet Showpad einen signifikanten Beitrag zum Erfolg und der Bedeutung von Sales- und Marketing Teams bei", erklärt Mario Haneca, Director für Strategische Events bei Showpad in Europa.Showpad unterstützt die Expertenrolle jedes Verkäufers, der vor der Herausforderung steht, informierten Kunden optimal vorbereitet und selbstbewusst zu begegnen. Showpad wurde mit dem Ziel gestaltet, den richtigen Inhalt zur richtigen Zeit bereitzustellen und damit quasi personalisierte Kundengespräche zu ermöglichen. Auf diese Weise gestaltet Showpad positive Erfahrungen im Kundengespräch - indem Analysedaten und Fakten zur Entscheidungsfindung in Verkaufsgesprächen genutzt werden können.



