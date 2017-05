Start-up mit Erfolgsrezept: Originelle Geschenkboxen für Schüler und Studenten

(fair-NEWS)

Für Studenten beginnt das neue Semester und auch die Abiturienten stecken mitten im Lernstress – der passende Anlass also für einen kleinen Motivationsschub. Doch was schenkt man Schülern oder Studenten, wenn es nicht wieder nur ein unkreatives Geldgeschenk sein soll? Hierfür hat ein junges Start-Up aus Leipzig eine Lösung gefunden und liefert seit diesem Jahr originelle Geschenkboxen mit hilfreichen Utensilien, gesunden Snacks und Lernhilfen als perfekte Motivation für die Prüfungszeit.Leipzig, 16.05.2017. Es ist wieder so weit: Für Studenten beginnt das neue Semester und damit der stressige Uni-Alltag. Auch für Abiturienten geht das Büffeln in die heiße Phase. Viele Eltern, Großeltern und Freunde wollen diesen Anlass nutzen, um mit einer kleinen Aufmerksamkeit ihre Unterstützung zum Ausdruck zu bringen. Und schon ist sie da - die Ratlosigkeit – „Was kann ich nur schenken?“. Zwei Studenten aus Leipzig haben mit Ihrem Start-Up Unternehmen eine Lösung entwickelt. Die Antwort lautet: originelle Geschenkboxen speziell für Schüler und Studenten. Diese werden in einer Leipziger Sozialwerkstatt für Menschen mit Behinderung gepackt und über das Internet versendet.Chris Volke, Gründer von Geschenkboxx.com, freut sich über den gelungenen Start: „Die Suche nach einzigartigen Geschenkideen ist durchaus kompliziert, vor allem wenn es um Schüler und Studenten geht. Zwischen Stress im Job und Hektik im Alltag bleibt oft wenig Zeit ein kreatives Geschenk zu finden oder selbst zusammenzustellen. Dann wird häufig auf Geldgeschenke oder Gutscheinkarten zurückgegriffen.“Die beiden Studenten wissen genau, was man in anstrengenden Lernphasen braucht. Ihre Boxen enthalten zum Beispiel Nervennahrung in Form von Studentenfutter und Riegeln, 12 Packungen Neuronade „Denk-Getränk“, Ohropax Ohrstöpsel, einen Lernduft mit ätherischen Ölen, ein Memoset zum Strukturieren der Lernunterlage, eine Anleitung für den perfekten Prüfungstag oder auch ein Origami-Set, um in Lernpausen durch Aktivierung der rechten Gehirnhälfte für bessere Ausgeglichenheit zu sorgen. Insgesamt sind 13 Teile im Wert von über 50 Euro enthalten. Angeboten werden die Boxen für 24,90 Euro auf der eigenen Webseite, bei Ebay und Amazon. Der Versand ist innerhalb von Deutschland kostenfrei. Für Studenten gibt es eine Uni-Boxx (blau), für Schüler eine Lern-Boxx (orange).Der Erfolg gibt den Junggründern recht. Seit der Markteinführung waren die Boxen bereits zweimal ausverkauft. Jetzt wird schon wieder nachproduziert, um für die kommenden Bestellungen zum Schulanfang und zur Prüfungszeit gewappnet zu sein. Dafür arbeiteten die Entwickler mit einer Sozialwerkstatt für Menschen mit Behinderung im Süden von Leipzig zusammen. Chris Volke lernte die Werkstatt bereits in der Grundschule bei einer Exkursion kennen und freut sich sehr über die Zusammenarbeit. „Es macht einfach Spaß zu sehen, mit wie viel Leidenschaft und Freude die Menschen bei der Arbeit sind wie gewissenhaft sie sich dieser durchaus anspruchsvollen Aufgabe annehmen“. Die Boxen sind mit der schicken Geschenkverpackung eingeschweißt und bereits fertig zum Verschenken.Auf dem Erfolg ruht sich das Start-Up Unternehmen allerdings nicht aus. Inzwischen ist bereits eine weitere Box in der Fertigung: die Office-Boxx für Berufstätige. Mit Konzentrationshilfen, Büro-Yoga und vielem mehr eignet sich diese Box, um Kollegen und Mitarbeitern eine Freude im Berufsalltag zu machen oder einfach mal Danke zu sagen.



Bildinformation: Ein Blick in die Boxxen.