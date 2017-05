Internationales PKF China-Symposium in Duisburg

Pressemitteilung von PKF Fasselt Schlage

(fair-NEWS) Duisburg, 16. Mai 2017. In Anwesenheit von Oberbürgermeister Sö-ren Link wurde gestern das zweitägige Internationale PKF China-Symposium eröffnet. In den Räumlichkeiten der Wirtschaftsprüfungs-gesellschaft PKF Fasselt Schlage trafen sich 35 Vertreter aus acht Ländern, um sich über die Bedürfnisse und Erwartungen chinesischer Unternehmen und Investoren an Beratungsgesellschaften im jeweili-gen Investitionsland auszutauschen.



Vorträge chinesischer Wirtschaftsvertreter zu Chinas wirtschaftlicher und politischer Situation lieferten den thematischen Einstieg in die Veranstaltung. Schwerpunkte der Reden lagen auf Chinas wirtschaft-licher Strategie zum Ausbau der Neuen Seidenstraße und den chine-sischen Investitionen im Ausland.



In den anschließenden Podiumsdiskussionen wurde über die konkre-ten Bedürfnisse chinesischer Unternehmen im Ausland diskutiert. So sei in Deutschland insbesondere Unterstützung bei der Unterneh-mensgründung sowie in Rechts- und Steuerfragen erforderlich. „Chi-nesische Unternehmer erwarten, dass wir ihnen alle Leistungen aus einer Hand bieten – von der Steuerberatung über Personalmanage-ment bis hin zur IT-Infrastruktur“, sagte Christian Müller-Kemler, Part-ner bei PKF in Duisburg. Administrative Hilfen, beispielsweise bei der Visumsbeschaffung oder der Kontoeröffnung, seien ebenfalls ein Thema. Oft sprächen die chinesischen Unternehmer kein Deutsch und hätten Schwierigkeiten mit der deutschen Bürokratie; chinesische Muttersprachler im Team zu haben, sei ein enormer Vorteil, so Müller-Kemler.



Als logistisches Drehkreuz auf der Neuen Seidenstraße wird der Standort Duisburg für chinesische Unternehmen immer interessanter. Allein in den letzten zwei Jahren haben sich 17 Unternehmen chinesi-scher Investoren in Duisburg angesiedelt. Die Gründung des China Business Network Duisburg, zu der PKF als einer der Hauptinitiatoren maßgeblich beigetragen hat, zeugt vom großen Interesse Duisburger Unternehmer an deutsch-chinesischen Kooperationen.



Über PKF Deutschland

Die PKF-Mitgliedsunternehmen repräsentieren in Deutschland das internationale PKF-Netzwerk. PKF ist mit acht partnergeführten unab-hängigen Mitgliedsunternehmen und rund 1.260 Mitarbeitern eines der leistungsfähigsten Prüfungs- und Beratungsnetzwerke in Deutschland. An 25 nationalen Standorten hat das PKF-Netzwerk im Jahr 2016 rund 130 Millionen Euro umgesetzt. Insgesamt arbeiten mehr als 370 Berufsträger (Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Rechtsanwälte) für PKF. Damit gehört das Netzwerk auch gemessen an der Zahl der Berufsträger zu den Top Ten der Beraterbranche in Deutschland.



Über PKF International

PKF International ist ein internationales Netzwerk unabhängiger Wirt-schaftsprüfungs-, Steuerberatungs- und Unternehmensberatungsge-sellschaften. Der Jahresumsatz beträgt weltweit 1 Milliarde US-Dollar. PKF International beschäftigt heute global rund 14.000 Mitarbeiter, davon mehr als 1.450 Partner an 400 Standorten in 150 Ländern.



Diese Pressemitteilung wurde über fair-NEWS veröffentlicht.

«Internationales PKF China-Symposium in Duisburg»

Jungfernstieg 720354 HamburgDeutschlandStefan EggerstedtPermanenter Link zur Pressemitteilung