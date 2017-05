Neue Angebote auf angler-markt.de

(fair-NEWS)

Als einer der bekanntesten Onlineshops für professionellen Anglerbedarf, konnte angler-markt.de über die Jahre auch eine Vielzahl an Stammkunden gewinnen. Um seinen regelmäßigen Käufern immer wieder etwas Neues bieten zu können, wird das Sortiment im Onlineshop regelmäßig ergänzt und erweitert. Alle Produktneuzugänge werden dabei übersichtlich in einer eigens dafür eingerichteten Kategorie aufgelistet.Alle neuen Produkte gut im BlickAngler-markt.de setzt bei seiner Sortimentszusammenstellung auf bewährte Markenqualität. Auch unter den neuen Produkten finden sich wieder Markenartikel von Herstellern wie Balzer, Uni Cat oder auch Sportex. Ein praktischer Neuzugang im aktuellen Sortiment ist die Sportex Spinnangler Tasche, in der umfangreiches Angelzubehör verstaut werden kann. Sie richtet sich an den mobilen Raubfischangler und ist u.a. mit wasserdichten Reißverschlüssen versehen, um den Inhalt vor Nässe zu schützen. Auch ein außergewöhnlicher Köder befindet sich unter den Produktneuheiten. Der Frosch Angelköder kann in stark verkrauteten Gewässern genutzt werden. Er imitiert die Schwimmbewegung eines Frosches naturgetreu und kommt direkt mit einem vormontierten Einzelhaken. Sehr gut einsetzen lässt sich dieser realistische Froschköder für Raubfische wie Barsch und Hecht.Auch die Sonderangebote sind einen Blick wertNicht nur die neuen Produkte laden zum Stöbern ein, sondern auch der eigene Sale-Bereich auf angler-markt.de. Schnäppchenjäger finden hier Kunstköder, Angelzubehör und Angelruten zu deutlich reduzierten Preisen. Weiterhin ist das Sortiment im Onlineshop übersichtlich unterteilt, sodass in den einzelnen Kategorien gezielt nach den gewünschten Produkten gesucht werden kann. Angler-markt.de bietet im Übrigen nun auch einen Kauf auf Rechnung sowie die Zahlung per Lastschrift als ergänzende Zahlungsmethoden an.Weiterführende Informationen zum Thema auf:Kurzprofil:Angler-markt.de berechnet für den Standardversand 3,99 Euro. Bestellungen ab einem Warenwert von 130 Euro werden versandkostenfrei ausgeliefert. Neben dem Onlineshop werden auch verschiedene stationäre Fachgeschäfte durch die Anglermarkt Büchelmaier GmbH betrieben. Zu finden sind diese u.a. in Baienfurt und Friedrichshafen.Unternehmensinformation:Anglermarkt Büchelmaier GmbHNiederbieger Str. 3588255 BaienfurtTel.: 0751 / 49 378Fax.: 0751 / 55 74 620