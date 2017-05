Weissenhäuser Strand: Mit Frühbuchervorteil an die Ostsee

(fair-NEWS)

16. Mai 2017 - Wer früher bucht, zahlt deutlich weniger - dieses Motto gilt für Online-Reservierungen im Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand an der Ostsee. "Wir haben eine transparente Staffelung bei unserem Frühbuchervorteil - die Frühentschlossenen sparen bei uns am meisten", erklärt David Depenau, Geschäftsführer des Ferien- und Freizeitparks Weissenhäuser Strand.Online können die Gäste bequem, schnell und einfach zum besten Preis buchen. Wer bereits drei Monate vor Anreise seine Unterkunft reserviert, spart fünf Prozent des Unterkunftspreises, alle die sich mindestens sechs Monate im Voraus festlegen, freuen sich über eine Ersparnis von zehn Prozent. Am meisten sparen die Gäste, die mindestens neun Monate vor der Anreise ihre Buchung online tätigen - sie erhalten einen Frühbuchervorteil von 15 Prozent auf den Übernachtungspreis. Der Bonus wird allen Gästen am Tag der Anreise als Guthaben gutgeschrieben und kann während des Aufenthaltes in allen Attraktionen und gastronomischen Angeboten im Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand eingelöst werden. Gilt für Neubuchungen über die Homepage und nach Verfügbarkeit, bestehende Buchungen sind nicht wandelbar. Interessierte Leserinnen und Leser erhalten weitere Informationen unter www.weissenhaeuserstrand.de