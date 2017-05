Alfahosting: Noch schnellere und noch sichere Kundenwebseiten

(fair-NEWS)

Doppelt so schnelle Ladezeiten der Webseiten mittels OPcache, verschlüsselter Zugang zum Server dank SSH und eine einfach zu bedienende Versionskontrolle mit Git, SVN oder CVS – das alles stellt Alfahosting ( www.alfahosting.de ) seinen Hostingkunden ab sofort kostenlos zur Verfügung und verbessert damit erneut die Funktionalität der begehrten Hosting-Tarife um ein Vielfaches.Webseiten müssen schnell laden, sonst sind die Besucher rasch wieder weg. Das wissen auch die Produktmanager und Systemtechniker von Alfahosting. Daher haben sie in den letzten Wochen an einer weiteren massiven Leistungsoffensive in Bezug auf Schnelligkeit und Sicherheit der Hostingangebote gearbeitet.Doppelt so schnelle Webseiten mit OPcacheAlfahosting stellt seinen Hostingkunden ab sofort OPcache zur Verfügung. Die Ladezeit der Webseiten verringert sich erheblich, weil die Verarbeitung der PHP-Anwendungen deutlich beschleunigt wird. Die Besucher der Webseiten werden aufgrund des noch schnelleren Seitenaufbaus ein verbessertes Nutzererlebnis spüren und die Webseiten erhalten ein erhöhtes Ranking bei Google aufgrund des höheren Pagespeeds. Laut Expertenmeinungen laden dynamische Webseiten mit PHP 7 und OPcache mehr als 100 Prozent schneller als mit PHP 5.6.Alfahosting schreibt Sicherheit sehr groß: SSH und SFTPAb sofort können Hostingkunden bei Alfahosting SSH und SFTP nutzen. SSH steht für Secure Shell und bedeutet, dass eine verschlüsselte Verbindung zwischen dem Computer und der Kommandozeile (Shell) des Servers hergestellt werden kann. Und mittels SFTP ist die Datenübertragung von und auf den Webspace vollständig verschlüsselt und abhörsicher.Einfache Versionskontrolle mit Git, CVS und SVNFür eine einfache Versionskontrolle bietet Alfahosting außerdem eine Schnittstelle zu verschiedenen Kontrollwerkzeugen: CVS, SVN und Git. Mit diesen Versionskontrollsystemen können Änderungen an einer oder mehreren Dateien protokolliert werden. Außerdem ist jederzeit der Zugriff auf die Versionen und die damit verbundenen Änderungen möglich.Die Features SSH, SFTP sowie die Versionskontrollsysteme stehen den Alfahosting-Kunden ab den Tarifen Multi XL, Reseller Plan C, E-Shop Pro L sowie für alle Magento-Hosting-Tarife kostenlos zur Verfügung.Weitere Informationen zu Alfahosting und den Produkten finden Sie hier: https://alfahosting.de/



Bildinformation: Schnelle und sichere Webseiten mit www.alfahosting.de