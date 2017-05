Mehr als 50 Mio. € Förderung für technologisch-innovative Unternehmen in fünf Jahren akquiriert

(fair-NEWS)

Berlin, 16. Mai 2017 – Die Berliner Fördermittelberatung förderbar zieht im fünften Jahr ihres Bestehens eine positive Zwischenbilanz: So haben die mittlerweile 12 Fördermittelexperten des Unternehmens seit der Gründung für mehr als 100 Unternehmen über 50 Millionen Euro an Fördermitteln eingeworben. Die Erfolgsquote liegt bei über 95 Prozent. förderbar unterstützt seit 2012 technologisch-innovative Start-ups und Mittelständler dabei, Fördermittel auf regionaler, Bundes- und vermehrt auch EU-Ebene zu beantragen, um ihre Technologieprojekte zu realisieren.förderbar ging 2012 aus der Corporate-Finance-Beratung eventurecat hervor. Thomas Schröter, Gründer von sowohl eventurecat als auch förderbar und Geschäftsführer der Fördermittelberatung, erinnert sich: „Als wir damals mit drei Mitarbeitern gestartet sind, hätte ich nicht gedacht, dass sich förderbar so schnell als Ansprechpartner für innovative Technologieunternehmen auf der Suche nach Fördergeldern etablieren würde. Aber schon im zweiten Jahr hatten wir acht Berater und konnten ein Fördervolumen von 15 Millionen Euro einwerben. Seither setzen wir diesen erfolgreichen Kurs fort und haben dabei unser Branchen-Portfolio kontinuierlich erweitert.“Erweiterung des BranchenfokusSeit der Gründung vor nun fünf Jahren hat sich förderbar den Entwicklungen der IT-Branche verschrieben. Als Querschnittstechnologie und im Rahmen der Digitalisierung basieren mittlerweile nahezu alle Innovationen diverser Branchen auf digitaler Technologie. Folgerichtig richtet förderbar sein Angebot nun auch an Unternehmen aus den Branchen E-Health, Energy, Mechanical Industries, Mobility & Logistics, Photonics & Electronics, E-Commerce sowie weiterhin auf alle Bereiche der IT & Digital Industries.Die Erweiterung des Leistungsspektrums wird nicht zuletzt ermöglicht durch ein Experten-Team, welches über umfassende Praxiserfahrung verfügt: Ob im Management eines Berliner Start-ups, in leitender Funktion eines führenden Technologie-Verbandes oder im Projektmanagement der Europäischen Kommission – die eingenommenen Perspektiven helfen dabei, die vielfältigen Projektvorhaben der förderbar-Mandanten qualifiziert zu erfassen und die Besonderheiten für das jeweils spezifische Förderprogramm herauszustellen.Türöffner FördermittelcheckWenn Kunden sich nicht aufgrund von Empfehlungen direkt an förderbar wenden, ist oftmals der kostenfrei auf der Homepage der Beratung angebotene Fördermittelcheck eine gute Möglichkeit für den Erstkontakt. Mit ihm können sich interessierte Unternehmen zeitnah eine Beurteilung darüber einholen, ob und welche Förderprogramme für sie in Frage kommen. Bei einer Beauftragung begleiten die Experten von förderbar das Unternehmen dann vom Erstellen des Antrags bis hin zur Bewilligung der Mittel (und darüber hinaus) durch den gesamten zeit- und ressourcenaufwändigen Prozess.Investoren von technologisch-innovativen Unternehmen setzen auf förderbarEin weiterer Weg zur Fördermittelberatung kann für innovative Unternehmen über den Kapitalgeber führen. Dr. Alexander Reichhuber, Partner beim Technologie-Investor Berlin Technologie Holding GmbH (BTH), beschreibt die Motivation hierfür so: „Wir sind sehr aktive Investoren, die sich auch operativ einbringen. Für uns ist die Akquise von Fördermitteln mittlerweile Teil der Finanzierungsstrategie, denn sie können der entscheidende Faktor sein, der Entwicklungsprozesse beschleunigt oder erst ermöglicht.“ Dabei verlasse sich die BTH mittlerweile regelmäßig auf förderbar: „Ohne Dienstleister einen Förderantrag zu stellen, ist für uns keine Alternative mehr. Wir haben das einmal in Eigenregie gestemmt und schnell gemerkt, dass die notwendigen Formalitäten und Aufwände eine zu starke Belastung für die Führungsmannschaft bedeuten und das Kerngeschäft ausbremsen. förderbar holen wir seit Jahren zu unseren Portfolio-Unternehmen ins Boot, weil wir uns hier neben den kompetenten und eingespielten Beratern auf eine ausgesprochen hohe Erfolgsquote verlassen können.“BildmaterialPressebilder von Thomas Schröter, Geschäftsführer förderbar, stehen zum Download bereit: https://www.foerderbar.de/presse/thomas-schroeter-pressefotos/