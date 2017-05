Bei rezeptfreienOnline-Angeboten für Diazepam ist Vorsicht geboten

(fair-NEWS)

Bei korrekter Verwendung sind Medikamente wie Valium, Psychopax, Faustan und Valocordin sicher und gut verträglich. Sie wirken beruhigend, schlafanstoßend, angstlösend und entspannend. Bei akuten Angststörungen sind langsam wirksame Benzodiazepine wie Diazepam sehr gut zur Behandlung geeignet. Auch bei der Muskelrelaxation leistet es hervorragende Dienste. Noch vor einigen Jahren sah es so aus, als ob Diazepam in diesem Anwendungsbereich von dem wesentlich teureren Tetrazepam abgelöst werden könnte. Allerdings traten mit dem neuen Medikament so häufige und schwere Nebenwirkungen auf, dass es ab 2013 nicht mehr verschrieben wurde. Seitdem ist Diazepam wieder das Mittel der Wahl. Vielen Patienten geht es nur darum, für ihre in unregelmäßigen Abständen wiederkehrenden Muskelkrämpfe ein entsprechendes Relaxans vorrätig zu haben. Das Missbrauchspotenzial ist bei dieser Patientengruppe am geringsten, weil das Medikament nur im Bedarfsfall eingenommen wird. Wie bei allen Benzodiazepinen besteht bei Diazepam ein gewisses Abhängigkeitspotenzial. Dieses kommt nach zwei bis drei Wochen Dauermedikation zum Tragen, wobei die Gefahr einer Suchtentwicklung bei Diazepam wesentlich schwächer ausgeprägt ist als etwa bei Flunitrazepam oder Lorazepam. Bei älteren Patienten neigen manche Ärzte dazu, eine Abhängigkeitsentwicklung auf niedrigem Niveau zu tolerieren.