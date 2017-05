UnTouch ermöglicht mit Geo-Tracking neue Werkzeugstandortansicht in Kartenform

(fair-NEWS) Mit der neuen Kartenfunktion erfüllt der UnTouch Entwickler „Coeln Concept“ den großen Wunsch der Kunden nach einer erweiterten Standortangabe durch die Werkzeugverwaltungssoftware.



Mit dem Update können nun die Positionen aller mit einem Werkzeugtag versehenen Werkzeuge und Maschinen übersichtlich in einer Kartenansicht eingesehen werden. Das Kartenmaterial wird dabei von OpenStreetMap zur Verfügung gestellt.



Gezeigt werden hierauf drei Arten von Kartenpins, die den Werkzeugstandort in der Karte markieren und angeben woher die Geokoordinaten für diesen stammen.



Wird ein Werkzeug aus dem Lager an einen Mitarbeiter ausgegeben, so wählt der Werkzeugverwalter in der UnTouch App auf seinem Smartphone den Zielstandort des Werkzeuges aus einer Liste angelegter Standortadressen aus. Auf der Karte wird dieser Zielstandort daraufhin als Pin mit Weltkugelsymbol dargestellt.

Zusätzlich wird die aktuelle GPS-Position des für den Ausgabevorgang verwendeten Smartphones erfasst und als Pin mit Scansymbol angezeigt.

Ist nun das Werkzeug am Zielstandort angekommen und wird erneut über das Smartphone erfasst, so werden die beiden Pins zu einem Pin mit Weltkugel- und Scansymbol verschmolzen.

Für den Fall, dass sich mehrere Werkzeuge an einem Ort befinden werden diese in übersichtlicher Listenform zu einem Standort zusammengefasst.



Ein großer Vorteil dieser Lösung ist es zu sehen, wo das Werkzeug letztmalig gescannt sowie vorhanden war und gleichzeitig die Zielposition einsehen zu können.

Außerdem bietet das UnTouch System auf Basis der günstigen NFC-Tags noch einen großen Verwaltungsvorteil. Da diese nicht wie GPS-Tracker batteriebetrieben sind, sind NFC-Tags komplett wartungsfrei.