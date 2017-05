Großer Selbstverteidigungs- Lehrgang der Taekwondo Schule Fichtner in Miesbach

(fair-NEWS)

Bereits nun schon zum 18. Mal fand der große Selbstverteidigungslehrgang der Taekwondo Schule Fichtner in Miesbach statt. Dieser Lehrgang zählt mittlerweile zu einem der gefragtesten und größten in ganz Bayern und ist daher mittlerweile auch für viele Vereine aus ganz Bayern, Österreich und der Schweiz ein fester Bestandteil Ihrer Weiterbildung.Auch dieses Jahr gelang es dem Veranstalter Josef Fichtner erneut Top- Referenten dieser Sparte für den Lehrgang zu verpflichten .Auch Ausrichter Josef Fichtner (5. Dan Taekwondo, 4. Dan Jiu Jitsu) selbst übernahm diesmal einen Part in dem er den Teilnehmern vermittelte ,wie sich Techniken aus dem Taekwondo-Formenlauf praktisch in der Selbstverteidigung umsetzen lassen.Weitere Dozenten waren in diesem Jahr:Nuno Damaso (6. Dan Taekwondo) aus der Schweiz. Der mehrfache Schweizer Meister im Taekwondo Wettkampf errang 1988 den Titel als Vizeeuropameister in Ankara und der 3. Platz bei der Weltmeisterschaft 1987. Er trainierte mit den Teilnehmern Beweglichkeit, schnelles Ausweichen sowie die Verteidigung durch schnelle und präzise gesetzte Kicks.Der dritte Dozent in diesem Jahr war Michael Grüner, Fight Action Coreograph für Film und Fernsehen und Spezialist für TSD (Technical Solutuion for Defense). Dies ist ein eigens von Herrn Grüner entwickeltes Programm für Selbstverteidigung was er bereits auch schon in Akte 2012, Galileo und Soko Stuttgart vorgestellt hat.Diese Programm vereint Elemente aus verschiedenen Kampfkunststielen und gewährt tiefe Einblicke in den Straßenkampf und wie man sich hier mithilfe effektiver Stocktechniken verteidigen kann.Auch die kleinen Kampfkünstler kamen bei diesem Lehrgang nicht zu kurz. So wurden die Kinder in den Themen Umgang mit Fremden und Antimobbing unterrichtet. Dabei wurde ihnen beigebracht, dass das Zuschlagen erst als allerletztes Verteidigungsmittel angewendet werden darf und, dass man im Ernstfall auch immer darauf achten muss seinen Angreifer nicht zu verletzten, sondern ihm nur eine Lektion zu erteilen.Am Ende des Tages konnten alle Lehrgangsteilnehmer mit vielen neuen Techniken im Gepäck nach Haus fahren.Ausrichter Josef Fichtner freute sich über die tolle Atmosphäre und einen rundum gelungenen Selbstverteidigungslehrgang.Alle Beteiligten hatten viel Spaß an diesem Spitzenevent und gingen mit neuem Wissen und einem Lächeln nach Hause. Und wer diesen Lehrgang verpasst hat, kann sich bereits auf nächstes Jahr freuen, wenn die Taekwondo Schule Fichtner den 19. Selbstverteidigungslehrgang 2018 ausrichten wird.



Bildinformation: 18. Selbstverteidigungslehrgang