Amethyst Matten Preisbrecher punktet mit Direktvertrieb

(fair-NEWS)

Amerikanisches Multi Level Marketing Unternehmen bekommt seit Januar Gegenwind aus Bottrop.Als Vorreiter der Thermotherapie - Forschung (durch Anwendung von langwelligen Infrarotstrahlen in Kombination mit negativen Ionen) kann in Deutschland sicherlich ohne Zweifel der Heilpraktiker Uwe Karstadt genannt werden. Sein Buch 37 Grad spricht Bände und diente auch den Bottropern zur Inspiration mit "wohliger Wärme" den Menschen Gutes zu tun, zur Geburt der <a href="https://www.bionmat-regacell.de">Bion - Mat Regacell® Shop | Amethyst Infrarotmatte Homepage</a>, zum europaweiten Vertrieb direkt aus dem Vitalcenter im Herzen des Ruhrgebiets; -- jedoch ganz klar und deutlich ohne einer kostspieligen preistreibenden MLM Struktur als Vermarktungsplattform im Hintergrund, flexibel ganz nach Kundenwunsch testweise zur Miete oder direkt zum Kauf in jeder machbaren Größe ab der ersten Matte!Als Direktimporteur und Regacell® Markeninhaberin hat die Direktvital UG damit seit Anfang des Jahres 2017 den Wettbewerb mit Preis und Leistung etwas in Bewegung gebracht. Und das in einem bis dato nahezu wettbewerbslosen Markt."Mit Witz und Charme erobern wir den Markt, ohne dabei die Ernsthaftigkeit und den Nutzen des Produkts außer Acht zu lassen", betont Geschäftsführer Jörg Hiltrop.Letzteres ist insofern wichtig, da es sich um ein Medizinprodukt der Klasse II handelt.Jede <a href="https://www.bionmat-regacell.de">Wärmematte </a>besteht aus 17 Schichten, die in Handarbeit qualitativ hochwertig verarbeitet wird. Eine Polyester / Fieberglas - Schicht (Schicht Nr. 10) sowie eine Kupfergewebeschicht zum Abfangen schädlicher elektromagnetischer Strahlung (Schicht Nr. 8) und eine Kohlenstofffaser - Schicht (Schicht Nr. 9), ebenfalls zum Abfangen elektromagnetischer Strahlung zusätzlich mit eingebaut, sorgen --perfekt aufeinander abgestimmt-- dafür, dass nur die vom Körper leicht zu absorbierende langwellige "gute" Infrarotstrahlung (6 bis 12 Micron) über die Matte oder einem Gesundheitsgürtel in den Körper gelangt.Fragen zum Versand oder zum Produkt beantwortet Stefan Mehler, Gesellschafter der UG und Marketing Experte, an 7 Tagen in der Woche telefonisch.Mehr zu den Produkten und Dienstleistungen finden Sie unter <a href="https://www.bionmat-regacell.de">www.bionmat-regacell.de</a>



Bildinformation: 37° Fitness -- Schnelle Hlfe bei Rücken, Nacken, Schulter, Verspannungen und Schmerzen.