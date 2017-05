SENSOR+TEST 2017: Unitronic präsentiert hochpräzises NDIR-CO2-Sensormodul für die Messung der Luftqualität in Räumen

(fair-NEWS)

Düsseldorf, im Mai 2017 – Die Unitronic GmbH, Entwicklungsdienstleister aus Düsseldorf und Mitglied des schwedischen Technologiekonzerns Lagercrantz Group AB, präsentiert auf der diesjährigen SENSOR+TEST 2017 in Halle 1, Stand 559 ein neuartiges hochpräzises NDIR-CO2-Sensormodul für die Messung und Regelung der Luftqualität in Räumen. Das von Figaro entwickelte Sensormodul CDM7160 verfügt über zwei integrierte Detektorelemente, von denen eines als Referenzkanal fungiert. Durch dieses Verfahren sind mit dem System auch langzeitstabile Absolutmessungen möglich. Während Single Sensor- Low Cost-Module ohne Referenzkanal lediglich eine relative CO2-Messung erlauben, kann das CDM7160 darüber hinaus auch in Umgebungen mit konstant bleibender CO2-Konzentration eingesetzt werden.Um höchsten Qualitätsanforderungen gerecht zu werden, wird jedes Modul einzeln kalibriert. Der Detektionsbereich des CDM7160 reicht von 300 bis 5,000 ppm CO2 , die Messgenauigkeit beträgt dabei ± 50ppm+3%. Die Messungen erfolgen im Abstand von jeweils zwei Sekunden. Für die Spannungsversorgung werden zwischen 4,75 bis 5,25 VDC benötigt. Der mittlere Stromverbrauch bei Messintervallen von 2 sec liegt bei 8 mA, während der Messung verbraucht der Sensor im Peak maximal 60 mA.Mit Abmessungen von nur 32 x 17 x 7,4 mm3 und einem Gewicht von lediglich 3 Gramm lässt sich das für einen Betriebstemperaturbereich von 0 bis 50˚C spezifizierte Sensormodul ohne großen zusätzlichen Platzbedarf in jegliche Art von Raumluftüberwachungssystemen, Frischluft-Ventilatoren, Klimaanlagen sowie automatischen Fensteröffnern einbauen. Die Ausstattung mit einem UART, einem I2C-Digital-Interface und einen analogen PWM-Ausgang ermöglicht dabei eine einfache, kostengünstige Integration in die Produkte des jeweiligen Benutzers.Sie möchten einen persönlichen Gesprächstermin mit Unitronic auf der SENSOR+TEST 2017 vereinbaren?Bitte kontaktieren Sie Martin Farjah, telefonisch unter 0531 / 387 33 22 oder per Mail m.farjah@profil-marketing.com



Bildinformation: CDM7160