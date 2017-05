Kleine Entdecker auf Tour

(fair-NEWS)

Heilbronn, 16. Mai 2017. Ganz nach dem Motto "Der Weg ist das Abenteuer" gestaltet sich der Outdoor-Ausflug mit Kindern: verfallene Ruinen werden erkundet, Kletterfelsen in Beschlag genommen und der Wettbewerb um den schönsten Stein wird zur ernsten Angelegenheit. Mit der aktuellen McKINLEY Kids-Kollektion sind kleine Entdecker für alle Outdoor-Abenteuer gerüstet: atmungsaktive Wandershirts, schnelltrocknende Outdoor-Hosen und bequeme Freizeitschuhe bilden das ideale Outfit für kleine Gipfelstürmer.Cool gestylt ins Abenteuer - Shirt TicoEgal ob bei Touren in den Bergen oder auf einer Stadtwanderung, mit dem Wandershirt Tico von McKINLEY starten sowohl Jungs als auch Mädchen gut gerüstet in die Natur. Kinder gehen nicht einfach nur geradeaus, sie springen voraus und rennen zurück - da garantiert die atmungsaktive Mischung aus leichtem, strapazierfähigem Polyester und weicher Baumwolle einen trockenen und frischen Tragekomfort. Durch das DRY PLUS ECO-Fasersystem wird anfallende Feuchtigkeit zügig vom Körper nach außen transportiert. Gleichzeitig schützt der im Material integrierte UV-Schutz die kleinen Entdecker bei ihren Ausflügen im Freien vor der Sonne. Die tollen Grafikdrucke setzen optische Akzente auf dem Shirt.Schnell trocknend und praktisch - Shorts Uwapo und Bermuda FreddieIm Zusammenspiel mit dem Shirt Tico ergänzen die Shorts Uwapo für Mädchen und die Bermuda Freddie für Jungs das leichte Wanderoutfit. Die beiden Hosen sorgen durch ihre hohe Atmungsaktivität für dauerhafte Frische und selbst nach dem Herumtoben im Bach sind die Wandershorts im Nu wieder trocken. Der elastische Bund ist innen durch eine Knopfregulierung verstellbar und gewährleistet dadurch einen optimalen Sitz. Kleine Souvenirs aus der Natur können in den Taschen schnell verstaut werden.Dem Regen trotzen - Jacke Justin S und Choco IIClevere Outdoor-Mädchen können auch im Regen auf Entdeckungstour gehen: Durch ihre qualitativ hochwertige AQUAMAXpro® 2.2-Beschichtung ist die McKINLEY-Jacke Justin S winddicht und wasserdicht bis zu einer Wassersäule von 2.000 mm. Auch die komplett verschweißten Nähte und der individuell verstellbare Saum halten Wasser und Zugluft vom Eindringen ab. Gleichzeitig zeichnet sich das leichte und strapazierfähige Polyester durch hohe Atmungsaktivität aus.Auch die Jungs sind mit der McKINLEY Kids-Kollektion für jede Witterung gewappnet. Mit der wärmeisolierenden Fleecejacke Choco II von McKINLEY sind sie auf Trekkingtouren sportlich-bequem unterwegs - sowohl an kalten Tagen unter einer wetterfesten Jacke, als auch bei milderem Wetter solo getragen. Der hochschließende Kragen, die angeschnittene Kapuze sowie die elastischen Ärmelbündchen halten zusätzlich kalte Zugluft fern. Damit naturbegeisterte Kinder auch lange Freude an der Jacke haben, ist das strapazierfähige Gewebe mit Antipilling ausgerüstet, das eine Fussel- und Knötchenbildung verhindert.Leichtfüßig in jedem Gelände - Multifunktionsschuh AmphibioBei Touren über Wurzeln und Steine brauchen Kinderfüße guten Halt. Der Multifunktionsschuh Amphibio von McKINLEY bietet diesen Gehkomfort - nicht nur in der Natur, sondern auch im Alltag. Mit dem praktischen QUICKLACE™-Schnellschnürsystem ausgestattet, passt sich der Freizeitschuh dem Fuß an und ist somit der ideale Begleiter für Kinder. Gleichzeitig sind die neuen Amphibio dank des Obermaterials aus PU und luftdurchlässigem Mesh sehr leicht und atmungsaktiv.Alles Wichtige eingepackt - Rucksack Bagy 8Zu einer richtigen Wandertour gehören natürlich auch Pausen mit leckerem Proviant. Gut, wenn die Eltern alles dabei haben - noch besser ist es aber, wenn die Kinder selbst einen Rucksack tragen dürfen. In knalligem blau für Jungs und schillerndem pink für Mädchen präsentiert sich der neue Rucksack Bagy 8 von McKINLEY. Er fasst acht Liter, gleichzeitig schont das Tragesystem mit seinem gepolsterten Rückenteil die Muskulatur und Knochen der Kids. Zusätzlich zum Hauptfach hat das Modell vorne eine Reißverschluss-Tasche und seitlich ein Netz, in dem die Trinkflasche Platz findet. Die reflektierenden Parts und die auffälligen Farben sorgen dafür, dass die jungen Gipfelstürmer nicht übersehen werden.Alle vorgestellten Produkte sind exklusiv bei INTERSPORT-Fachhändlern sowie im INTERSPORT-Onlineshop erhältlich.Diese Presseinformation im Word-Format sowie Bildmaterial finden Sie zum Download in unserer digitalen Pressemappe unter http://pressemappe.mckinley.panama-pr.de



Bildinformation: Die neue McKINLEY Kids-Kollektion bietet das richtige Equipment für das Wandern mit Kindern. (Bildquelle: McKINLEY)