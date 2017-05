Silver Spirit meets Silver Muse

(fair-NEWS)

Silver Spirit meets Silver MuseErste Begegnung auf FAM Trip im MittelmeerFrankfurt am Main, Mai 2017: Dennis Rissberger, Regional Sales Manager bei Silversea für die Region West, eskortierte letzte Woche ausgewählte Vertreter der Reisebürobranche bei einem FAM Trip an Bord der Silver Spirit. Höhepunkt der Reise war das Aufeinandertreffen des renommierten Flaggschiffes mit dem neuen Highlight der Luxuskreuzfahrtindustrie vor Sorrent — der Silver Muse.Vom 30. April bis 6. Mai waren ausgewählte Reisebüropartner von Silversea gemeinsam mit dem Regional Sales Manager der Region West, Dennis Rissberger, auf einer Seminarreise an Bord der Silver Spirit von Valetta nach Nizza. Highlight der Reise war das Treffen zwischen den Schwesterschiffen Silver Spirit und Silver Muse.„Wir haben mit der Silver Spirit den Hafen von Sorrent verlassen. Anschließend trafen sich die beiden Schiffe auf See nahe der Küste. Die Silver Muse hat ihre Maschinen gestoppt während die Silver Spirit das neue Flaggschiff von Silversea einmal umkreiste – ein richtiger Gänsehautmoment“, schwärmt Dennis Rissberger.Mit an Bord waren zudem Irena Kurtovic (RSB Hagemann), Michael Gensler (RSB Happ), Andrea Hackmann (RSB Excellence Travel), Holger Schuster (EWTC), Ines Fiebiger (Edeltrotter Luxusreisen), Dominik Spothelfer (Landmark Fine Travel), Kathrin Juenemann (Hafermann Reisen), Uwe Scharf (RSB Heinrich) sowie Akihiro Hagihara (MIKI REISEN).Über Silversea CruisesSilversea Cruises gilt unter dem Vorstand von Manfredi Lefebvre d’Ovidio als Vorreiter in der Luxus-Kreuzfahrtindustrie. Silversea bietet Gästen persönliche und ausschließlich mit großzügigen Suiten ausgestattete kleine und wendige Schiffe: Silver Cloud, Silver Wind, Silver Shadow, Silver Whisper, Silver Spirit – und seit 19. April 2017 die Silver Muse – mit entspannter Atmosphäre und lässiger Eleganz. Zusammen mit den Expeditionsschiffen Silver Explorer, Silver Galapagos, Silver Discoverer und Silver Cloud Expedition umfassen die Silversea Routen 800 faszinierende Destinationen auf sieben Kontinenten, wie beispielsweise dem Mittelmeer, der Karibik sowie den Polar-Regionen.



Bildinformation: Silver Spirit meets Silver Muse