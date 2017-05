Wirtschaftsakademie baut Campus in Lübeck aus

(fair-NEWS)

Auf dem Bildungscampus der Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein in Lübeck-Eichholz wurde am Dienstag, 9. Mai, das Startsignal für einen umfangreichen Ausbau gegeben: Rund vier Millionen Euro investiert die Wirtschaftsakademie aus eigenen Mitteln, um bis September 2018 drei neue Wohnheime mit insgesamt 66 Zimmern für Studierende ihrer dualen Studiengänge und Teilnehmer von weiteren Bildungsangeboten zu errichten.Den ersten symbolischen Spatenstich führten Lübecks Bürgermeister Bernd Saxe, IHK-Präses Friederike C. Kühn, IHK-Hauptgeschäftsführer Lars Schöning, Wolfgang Pötschke, Aufsichtsratsvorsitzender der Wirtschaftsakademie, sowie die Akademiegeschäftsführer Prof. Dr. Christiane Ness, Jörg Kuntzmann und Matthias Dütschke zusammen mit dem eingeladenen Prof. Dr. Hendrik Lehnert aus, der als Präsident der Universität Lübeck den Schulterschluss für Bildungsinvestitionen in der Hansestadt eindrucksvoll unterstrich. „Ich freue mich, begrüße das Vorhaben und bin dankbar für das Engagement“, sagte Bernd Saxe zum Auftakt der Bauaktivitäten."Mit dem Bau der Wohnheime ergänzt die Wirtschaftsakademie ihr hochwertiges Bildungsangebot durch eine Unterbringung für die Teilnehmer am Lehrgangs- und Studienort. Ich freue mich, dass die Wirtschaftsakademie den Bau der Gästehäuser so zügig vorantreibt, nachdem die IHK zu Lübeck die grundlegenden Möglichkeiten durch den Kauf der Grundstücke von der Stadt geschaffen hat", sagte Friederike C. Kühn, Präses der IHK zu Lübeck. "Auch gehe ich davon aus, dass das Lernen für alle Teilnehmer leichter zu organisieren ist, sobald die neuen Gebäude fertig sind."Ausgeführt werden die zweistöckigen Wohnheime als drei identische Riegel mit jeweils zwölf Wohneinheiten pro Ebene. Alle Zimmer verfügen über ein eigenes Bad/WC. Barrierefreiheit ist in allen drei Untergeschossen gewährleistet. "Im Frühjahr kommenden Jahres wird der erste Wohnheimblock bereits bezugsfertig sein", kündigte Akademiegeschäftsführer Jörg Kuntzmann, an.Bildunterschrift (v.l.n.r.): Symbolischer erster Spatenstich mit Prof. Dr. Christiane Ness, Wolfgang Pötschke, Lars Schöning, Bürgermeister Bernd Saxe, Prof. Dr. Hendrik Lehnert, Friederike C. Kühn, Matthias Dütschke und Jörg Kuntzmann.



Bildinformation: (v.l.n.r.): Symbolischer erster Spatenstich mit Prof. Dr. Christiane Ness, Wolfgang Pötschke, Lars Schöning, Bürgermeister Bernd Saxe, Prof. Dr. Hendrik Lehnert, Friederike C. Kühn, Matthias Dütschke und Jörg Kuntzmann.